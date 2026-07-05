Χόρτον-Τάκερ για το μέλλον του: «Το καλοκαίρι μπορεί να μου φέρει την ευκαιρία να πάω σε άλλη ομάδα»

Με αβέβαιο να παραμένει το μέλλον του, ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Φενερμπαχτσέ, αφήνοντας όλα τα σενάρια ανοιχτά ενόψει της νέας σεζόν.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός γκαρντ τόνισε πως δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, υπογραμμίζοντας ότι εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές.

Οι δηλώσεις του Χόρτον-Τάκερ:

«Όταν ήρθα στη Φενερμπαχτσέ, η επιθυμία μου ήταν σίγουρα να αφήσω το στίγμα μου εδώ. Θέλω να κερδίζω όπου κι αν πάω. Δεν είχα την ευκαιρία να κατακτήσω την Euroleague στην Κωνσταντινούπολη. Γι’ αυτό νιώθω ότι έχω μια μισοτελειωμένη δουλειά εδώ. Είχα την ευκαιρία να φτάσω στην κορυφή, αλλά δεν τα κατάφερα.

Έχω ανταγωνιστικό χαρακτήρα, θέλω να αποδεικνύω την αξία μου όπου κι αν πάω. Αν είχα μια τέτοια σεζόν εδώ και κατακτούσαμε την Euroleague, θα είχα αποδείξει την αξία μου. Επομένως, νιώθω ότι έκανα τα μισά από όσα μπορώ να κάνω. Επίσης, ξέρω το εξής: το να είσαι καλός παίκτης σε ένα πρωτάθλημα φέρνει μαζί του δύσκολες αποφάσεις.

Το ΝΒΑ και η Euroleague είναι, κατά τη γνώμη μου, τα δύο καλύτερα πρωταθλήματα στον κόσμο. Το να είσαι πετυχημένος και στα δύο πρωταθλήματα δεν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν πολλοί παίκτες. Φυσικά, ξέρω ότι αυτό το καλοκαίρι μπορεί να μου φέρει την ευκαιρία να πάω σε μια άλλη ομάδα. Ή μπορώ να μείνω στην Κωνσταντινούπολη.

Φυσικά, αυτό είναι κάτι που πρέπει πάντα να σκέφτεσαι. Ωστόσο, το να έχεις μια μισοτελειωμένη δουλειά και στα δύο πρωταθλήματα κάνει τη λήψη της απόφασης ακόμα πιο δύσκολη. Έχω παίξει στο ΝΒΑ στο παρελθόν και έμεινα ελεύθερος δύο φορές. Επομένως, καταλαβαίνω καλύτερα τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνω στο ΝΒΑ, την επιχειρηματική πλευρά του πρωταθλήματος».