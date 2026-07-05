Ηρακλής: Τα χρήματα που δίνει ο «Γηραιός» για να κάνει δικό του τον Ινσίνιε

Νέα δεδομένα έρχονται από την Ιταλία σχετικά με την υπόθεση του Λορέντζο Ινσίνιε και το ενδεχόμενο μεταγραφής του στον Ηρακλή, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση από τους «κυανόλευκους».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα «Tuttocampo», επικαλούμενη πληροφορίες της «Il Messaggero», ο Ηρακλής έχει καταθέσει πρόταση που αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ ετησίως, επιχειρώντας να πείσει τον άλλοτε αρχηγό της Νάπολι και διεθνή με την Εθνική Ιταλίας να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη.

Στο ίδιο δημοσίευμα γίνεται λόγος και για το ενδιαφέρον της Σαμπντόρια, ενώ επισημαίνεται πως και η Πεσκάρα καταβάλλει προσπάθειες να διατηρήσει τον έμπειρο μεσοεπιθετικό στο δυναμικό της, παρά τον υποβιβασμό της στη Serie C.

Όσα αναφέρει το δημοσίευμα

«Η Πεσκάρα συνεχίζει να ελπίζει να διατηρήσει στο δυναμικό τον Λορέντζο Ινσίνιε , το πραγματικό τεχνικό και χαρισματικό σημείο αναφοράς της ομάδας μετά την επιστροφή του στην Αμπρούτσο τον περασμένο χειμώνα. Ο πρώην αρχηγός της Νάπολι επέστρεψε με στόχο να συμβάλει στην σωτηρία του συλλόγου, αλλά ο υποβιβασμός στη Serie C αναπόφευκτα άλλαξε τις προοπτικές για το μέλλον του.

Το κλαμπ θέλει να πείσει τον μεσοεπιθετικό να παραμείνει και να γίνει το σύμβολο της ανάκαμψης του συλλόγου, αλλά ο ανταγωνισμός γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Μετά από φήμες που συνέδεσαν το όνομά του με τη Σαμπντόρια, τις τελευταίες ώρες έχει εμφανιστεί μια μεταγραφή στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Il Messaggero , ο Ηρακλής , με προπονητή τον Βάλτερ Ματσάρι φέρεται να είναι έτοιμος να υποβάλει μια σημαντική προσφορά για να πείσει τον Ινσίνιε να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Ένα συμβόλαιο αξίας περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ ανά σεζόν φέρεται να είναι στο τραπέζι , μια συμφωνία που η Πεσκάρα θα δυσκολευτεί να φτάσει. Επιπλέον, ο παίκτης θα επανενωθεί με τον Ματσάρι, τον προπονητή που του χάρισε το ντεμπούτο του στη Serie A με τη Νάπολι.

Η διοίκηση της Αμπρούτσο, ωστόσο, συνεχίζει να τρέφει ελπίδες για τη διατήρηση του «αριθμού 10», που θεωρείται κομβικός για το έργο «αναζωογόνησης». Οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες για να καθοριστεί εάν ο δεσμός με τον γαλαζοπράσινο σύλλογο θα επικρατήσει ή εάν ο Ινσίνιε θα επιλέξει μια νέα εμπειρία στο εξωτερικό, γοητευμένος από την ελκυστική προσφορά του ελληνικού συλλόγου».