Χατσίδης: «Είναι μια νέα αρχή και θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο»

Ο Δημήτρης Χατσίδης αναφέρθηκε στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, αλλά και στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στη Βέστερλο, τονίζοντας πως η ομάδα βελτιώνεται καθημερινά μέσα από τη σκληρή δουλειά.

Όσα ανέφερε ο Χατσίδης:

Για τη νίκη κόντρα στη Βέστερλο:

«Πιστεύω δείξαμε καλύτερη εικόνα από το πρώτο φιλικό και είναι λογικό, γιατί όσο περνούν οι μέρες και οι προπονήσεις, και βρίσκουμε τη χημεία μεταξύ μας, πιστεύω θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Για την ένταση και την πίεση ψηλά που βγάζει ο ΠΑΟΚ:

«Ναι, είναι κάτι που δουλεύουμε και μας αρέσει αυτός τρόπος, κι έτσι ήρθαν δύο από τα γκολ κόντρα στη Βέστερλο».

Για το πως κυλάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ:

«Μέχρι στιγμής πολύ καλά. Βρίσκουμε τις επαφές μας, τον τρόπο παιχνιδιού. Είναι μια νέα αρχή και θα προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο».

Για το αν βρίσκεται στον δρόμο για να φτάσει εκεί που θέλει:

«Πιστεύω ότι είμαι στον δρόμο, προσπαθώ κάθε μέρα για το καλύτερο και συνεχίζω».

Για το μήνυμα που θέλει να στείλει ο ίδιος στον κόσμο:

«Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο αυτή τη χρονιά και τον θέλουμε δίπλα μας».