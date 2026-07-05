ΑΕΚ: Αυτά είναι τα έξι φιλικά στην Ολλανδία
Η Ένωση έκανε γνωστά τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία.
Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (6/7) με προορισμό το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσιοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους.
Τα φιλικά της ΑΕΚ στην Ολλανδία
- Κυριακή 12 Ιουλίου: ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ
- Τετάρτη 15 Ιουλίου: ΑΕΚ - Φίτεσε
- Σάββατο 18 Ιουλίου: ΑΕΚ - Γκρόνινγκεν
- Κυριακή 26 Ιουλίου: ΑΕΚ - Τσβόλε
- Τετάρτη 29 Ιουλίου: ΑΕΚ - Σαμσουνσπόρ
- Σάββατο 2 Αυγούστου: ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν