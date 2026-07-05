ΑΕΚ: Αυτά είναι τα έξι φιλικά στην Ολλανδία

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (6/7) με προορισμό το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσιοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους.

Τα φιλικά της ΑΕΚ στην Ολλανδία

Κυριακή 12 Ιουλίου: ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ

Τετάρτη 15 Ιουλίου: ΑΕΚ - Φίτεσε

Σάββατο 18 Ιουλίου: ΑΕΚ - Γκρόνινγκεν

Κυριακή 26 Ιουλίου: ΑΕΚ - Τσβόλε

Τετάρτη 29 Ιουλίου: ΑΕΚ - Σαμσουνσπόρ

Σάββατο 2 Αυγούστου: ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν