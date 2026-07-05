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ΑΕΚ: Αυτά είναι τα έξι φιλικά στην Ολλανδία

Η Ένωση έκανε γνωστά τα φιλικά που θα δώσει στην Ολλανδία.

ΑΕΚ: Αυτά είναι τα έξι φιλικά στην Ολλανδία
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Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αναχωρήσει το πρωί της Δευτέρας (6/7) με προορισμό το Άπελντορν της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Λίγες ώρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσιοποίησε το αναλυτικό πρόγραμμα των φιλικών αγώνων που θα δώσει επί ολλανδικού εδάφους.

Τα φιλικά της ΑΕΚ στην Ολλανδία

  • Κυριακή 12 Ιουλίου: ΑΕΚ - Ντε Γκράαφσαπ
  • Τετάρτη 15 Ιουλίου: ΑΕΚ - Φίτεσε
  • Σάββατο 18 Ιουλίου: ΑΕΚ - Γκρόνινγκεν
  • Κυριακή 26 Ιουλίου: ΑΕΚ - Τσβόλε
  • Τετάρτη 29 Ιουλίου: ΑΕΚ - Σαμσουνσπόρ
  • Σάββατο 2 Αυγούστου: ΑΕΚ - Σεντ Τρούιντεν
https://www.instagram.com/p/Daajqqgs0CH/
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