· Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρελθόν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ οι Ράντολφ και Κουκ

Σε αλλαγές στο ρόστερ της προχώρησε η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τους Λέβι Ράντολφ και Κεάντρε Κουκ.

Παρελθόν από τη Χάποελ Τελ Αβίβ οι Ράντολφ και Κουκ
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Λέβι Ράντολφ και Κεάντρε Κουκ αποτελούν και επίσημα παρελθόν από την Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ράντολφ εντάχθηκε στην ισραηλινή ομάδα τον Φεβρουάριο, προερχόμενος από τη Ζενίτ, ωστόσο η παρουσία του δεν είχε τη διάρκεια που θα επιθυμούσαν οι δύο πλευρές. Ο Αμερικανός φόργουορντ αγωνίστηκε συνολικά σε 12 παιχνίδια της EuroLeague, εκ των οποίων οκτώ στην κανονική περίοδο και τέσσερα στα play-offs, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 2 πόντους, 1,1 ριμπάουντ και 0,3 ασίστ ανά αγώνα.

Όσον αφορά τον Κουκ, αποκτήθηκε τον Μάιο για να ενισχύσει την ομάδα στα play-offs του πρωταθλήματος. Σε πέντε συμμετοχές είχε μέσο όρο 3,6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ, πριν οι δύο πλευρές αποφασίσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

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