Αντσελότι για Νεϊμάρ: «Πιστεύω πως μπορεί να αγωνιστεί μαζί με τον Βινίσιους»

Μία σπουδαία αναμέτρηση αναμένεται το βράδυ της Κυριακής (5/7, 23:00) για τη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη Βραζιλία και τη Νορβηγία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους.

Αν και η «Σελεσάο» φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, η προϊστορία ανάμεσα στις δύο χώρες κρατάει το ενδιαφέρον αμείωτο.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο Κάρλο Αντσελότι φρόντισε να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τη χρησιμοποίηση των μεγάλων αστέρων του. Ο Ιταλός ομοσπονδιακός τεχνικός εξέφρασε την πίστη του ότι ο Νεϊμάρ έχει ξεπεράσει πλήρως τα προβλήματα φυσικής κατάστασης και είναι σε θέση να βγάλει ένα πλήρες παιχνίδι, ενώ υπογράμμισε ότι η κοινή του παρουσία στο χορτάρι με τον Βινίσιους μπορεί να λειτουργήσει.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αντσελότι:

«Ο Νεϊμάρ έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί για 90 λεπτά και φυσικά μπορεί να παίξει μαζί με τον Βινίσιους Τζούνιορ. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα τους δούμε να συνυπάρχουν στο γήπεδο», σημείωσε χαρακτηριστικά ο έμπειρος προπονητής.