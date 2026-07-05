Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας – Τι θα συμβεί με το μέλλον του

Ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει στη Λίβερπουλ μετά από έναν χρόνο που αγωνιζόταν ως δανεικός στη Ρόμα. Το μέλλον του Έλληνα αριστερού μπακ στους Κόκκινους ήταν στον… αέρα ωστόσο όπως φαίνεται θα παραμείνει τελικά την επόμενη σεζόν.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Liverpool Echo o 30χρονος αμυντικός, αναμένεται να επιστρέψει στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ όντας πίσω από τον Μίλος Κέρκες.

Ο Ούγγρος από την περασμένη σεζόν όπου αποκτήθηκε έγινε το νούμερο ένα, ωστόσο μοιράζονταν κάποιες φορές τον χρόνο με τον Άντι Ρόμπερτσον. Παρόλα αυτά η αποχώρηση του Σκωτσέζου, έφερε την επιστροφή του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ.

Το βρετανικό Μέσο όμως δεν μένει εκεί. Πιο αναλυτικά, αναφέρει ότι στις τάξεις των Κόκκινων δεν αποκλείεται να εξεταστεί κάποια μόνιμη μεταγραφή του Έλληνα μπακ, εάν προφανώς έρθει κάποια ικανοποιητική πρόταση. Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι.