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Ολυμπιακός: Η ανάρτηση της EuroLeague για την καλύτερη πεντάδα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων»

Με ανάρτησή της στα social media, η EuroLeague κάλεσε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού να επιλέξουν τους παίκτες που απαρτίζουν την καλύτερη πεντάδα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων»

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός: Η ανάρτηση της EuroLeague για την καλύτερη πεντάδα στην ιστορία των «ερυθρόλευκων»
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Ένα μεγάλο μπασκετικό δίλημμα έθεσε η EuroLeague στους φίλους του Ολυμπιακού, καλώντας τους μέσα από τα social media να επιλέξουν τους πέντε κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της ομάδας στο θεσμό.

Με το ερώτημα «Ποιοι συνθέτουν την κορυφαία αρχική πεντάδα όλων των εποχών του Ολυμπιακού;», η EuroLeague δημοσίευσε μια λίστα με 12 εμβληματικές προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στο ΣΕΦ.

Οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι φίλαθλοι αποτελούνται από τους: Βασίλη Σπανούλη, Γιώργο Πρίντεζη, Θοδωρή Παπαλουκά, Κώστα Παπανικολάου, Κώστα Σλούκα, Σάσα Βεζένκοβ, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Κάιλ Χάινς, Έισι Λο, Εβάν Φουρνιέ, Τζος Τσίλντρες και Τόμας Γουόκαπ

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