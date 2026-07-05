· Ατλέτικο Μαδρίτης

Ανακοινώνει Γκριμάλντο και Κανγκ Ιν Λι η Ατλέτικο Μαδρίτης

Τις δύο πρώτες τις κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Ατλέτικο Μαδρίτης, ανακοινώνοντας τις επόμενες ημέρες τις συμφωνίες με τον Αλεχάντρο Γκριμάλντο και τον Κανγκ Ιν Λι.

Ανακοινώνει Γκριμάλντο και Κανγκ Ιν Λι η Ατλέτικο Μαδρίτης
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Η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε προφορικά με τον Αλεξ Γκριμάλντο σε τετραετές (3+1 χρόνια) συμβόλαιο συνεργασίας και πρόκειται τις επόμενες ημέρες ν' ανακοινώσει την απόκτηση του από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, αντί 25 εκατ. ευρώ.

Ο 30χρονος μπακ αγωνιζόταν στο γερμανικό πρωτάθλημα και στην Μπάγερ από το καλοκαίρι του 2023, όταν και αποκτήθηκε από την Μπενφίκα, και την περασμένη σεζόν είχε εντυπωσιάσει με 14 γκολ (!) και 12 ασίστ σε 46 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με τις «ασπιρίνες».

Εκτός του Γκριμάλντο η Ατλέτικο είναι στις τελικές επαφές με την Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση και του Κανγκ Ιν Λι. Ο 25χρονος Νοτιοκορεάτης διεθνής επιθετικός μέσος αγωνίζεται στους πρωταθλητές Ευρώπης από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη Μαγιόρκα και από τότε είναι μια χρήσιμη λύση στα σχέδια του Λουίς Ενρίκε.

Σύμφωνα πάντως με την αθλητική εφημερίδα της Μαδρίτης «Marca» ο μάνατζερ του έχει συγκεκριμένη πρόταση 30 εκατ. ευρώ από την Ατλέτικο Μαδρίτης και ο διεθνής άσος την έχει αποδεχθεί, καθώς δεν είναι βασικός στην ενδεκάδα της Παρί. Ο Νοτιοκορεάτης άσος την περασμένη σεζόν ο Κανγκ Λι είχε τέσσερα γκολ και πέντε ασίστ σε 39 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις.

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