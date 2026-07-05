Ξέσπασμα Σπανούλη σε τάιμ άουτ: «Σαν χ@σμένοι παίζουμε» (vid)
Η κάκιστη εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στην Πορτογαλία έφερε την έκρηξη του Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια του τάιμ άουτ.
Προβληματική είναι η εικόνα της Ελλάδας στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα κόντρα στην Πορτογαλία στη Sunel Arena για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.
Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (23-28), έχοντας πετύχει μόλις 23 πόντους κόντρα στην χειρότερη ποιοτικά ομάδα του ομίλου.
Η κακή εικόνα έφερε και το ξέσπασμα του ομοσπονδιακού προπονητή, Βασίλη Σπανούλη κατά τη διάρκεια του τάιμ-άουτ, με τον Έλληνα τεχνικό να ρίχνει νευριασμένος το πινακάκι του, επισημαίνοντας στους παίκτες του πως παίζουν σαν χ@σμένοι.
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