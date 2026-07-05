«Η Παρί κοστολογεί τον Μπαρκολά στα 120 εκατ. ευρώ»

Αποφασισμένος να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν εμφανίζεται ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά, με τον Γάλλο διεθνή εξτρέμ να πιέζει τη διοίκηση του συλλόγου προκειμένου να πάρει μεταγραφή μέσα στο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Foot Mercato, ο 23χρονος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αγωνιστικές εγγυήσεις από τον Λουίς Ενρίκε. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο εκπρόσωπός του βρίσκεται ήδη σε επαφές με τη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ, ωστόσο η Παρί Σεν Ζερμέν δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει εύκολα, κοστολογώντας τον στα 120 εκατομμύρια ευρώ.