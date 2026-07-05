Παρτίζαν: Στο κόλπο για την απόκτηση του Παγιόλα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η «κούρσα» για την απόκτηση του Αλεσάντρο Παγιόλα, με την Παρτίζαν να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι της υπογραφής του Ιταλού γκαρντ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basketball Sphere».

Ο 25χρονος περιφερειακός, μετά από 11 χρόνια παρουσίας στη Βίρτους Μπολόνια, έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τον ιταλικό σύλλογο, επιδιώκοντας να κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του εκτός Ιταλίας.

Μέχρι πρότινος, ο Ερυθρός Αστέρας παρουσιαζόταν ως το φαβορί για την απόκτησή του, ωστόσο πλέον η Παρτίζαν φέρεται να έχει μπει δυναμικά στη διεκδίκηση, κατόπιν εισήγησης του προπονητή της, Πεναρόγια, ο οποίος εκτιμά ιδιαίτερα τα αμυντικά χαρακτηριστικά του παίκτη.

Ο Ισπανός τεχνικός θεωρεί ότι ο Παγιόλα μπορεί να προσφέρει σημαντικά στοιχεία στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν στην EuroLeague, ενισχύοντας την περιφερειακή άμυνα και την οργάνωση του παιχνιδιού.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ιταλός γκαρντ φέρεται να ζητά συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους με απολαβές που φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Παγιόλα είχε μέσο όρο 4 πόντους, 2,7 ριμπάουντ, 4,2 ασίστ και 1,1 κλέψιμο σε 24 συμμετοχές, ενώ η χρονιά του ολοκληρώθηκε με τραυματισμό.

Στη μακρά παρουσία του στη Βίρτους Μπολόνια κατέκτησε επτά τίτλους, μεταξύ των οποίων EuroCup, BCL, δύο πρωταθλήματα Ιταλίας και τρία Super Cup, ενώ το 2021 αναδείχθηκε MVP του ιταλικού Super Cup και κορυφαίος νέος παίκτης της Serie A.