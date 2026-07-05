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Σπουδαία ανατροπή της Γεωργίας απέναντι στην Ισπανία – Πρόκριση με «υπογραφή» Σενγκέλια

Η Γεωργία πήρε τη νίκη στην παράταση απέναντι στην Ισπανία με σκορ 91-89. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Σενγκέλια με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ, δύο ασίστ και τέσσερα κλεψίματα.

Σπουδαία ανατροπή της Γεωργίας απέναντι στην Ισπανία – Πρόκριση με «υπογραφή» Σενγκέλια
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H Γεωργία επικράτησε της Ισπανίας 91-89 στην παράταση και να εξασφαλίζει την πρόκρισή της στη δεύτερη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Η ομάδα του Αλεξάνταρ Τζίκιτς βρέθηκε να χάνει ακόμη και με 21 πόντους (47-68) στο 27ο λεπτό, ωστόσο πραγματοποίησε εντυπωσιακή αντεπίθεση, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση και ολοκλήρωσε μία σπουδαία ανατροπή, κλείνοντας την πρώτη φάση με ρεκόρ 3-3.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τορνίκε Σενγκέλια, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση υψηλού επιπέδου με 37 πόντους, 10 ριμπάουντ, δύο ασίστ και τέσσερα κλεψίματα σε περισσότερα από 44 λεπτά συμμετοχής. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Μαρκίς Ριντ, που πρόσθεσε 32 πόντους, επτά ασίστ και δύο κλεψίματα.

Για την Ισπανία ξεχώρισαν ο Μπίλι Ερνανγκόμεθ με 19 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ο Άλβαρο Κάρντενας με 14 πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και δύο μπλοκ, καθώς και ο Μάριο Σεν-Σουπερί, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους. Παρά την ήττα, οι Ίβηρες προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση με ρεκόρ 5-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία θα συνυπάρξουν στον ίδιο όμιλο της δεύτερης φάσης των προκριματικών, μαζί με την Ουκρανία, η οποία επίσης πήρε την πρόκριση από τον όμιλό της με απολογισμό 4-2.

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