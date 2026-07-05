Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Παύλο Μαυρουδή

Ο Παύλος Μαυρουδής αποτελεί ακόμη μία προσθήκη στο μεταγραφικό πλάνο της ομάδας των βορείων προαστίων, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην απόκτηση Ελλήνων ποδοσφαιριστών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 25χρονος μέσος (12/01/2001) έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Μόναχο 1860, πριν μετακομίσει σε ηλικία 14 ετών στον Παναθηναϊκό. Έπειτα από τέσσερα χρόνια στο «τριφύλλι», συνέχισε την εξέλιξή του στον Ολυμπιακό.

Με τον Ολυμπιακό Β' πραγματοποίησε 41 συμμετοχές την τριετία 2021-2024, ενώ το καλοκαίρι του 2024 μεταγράφηκε στην ΑΕΚ. Με τη δεύτερη ομάδα της Ένωσης κατέγραψε 14 εμφανίσεις, ενώ την περασμένη σεζόν βρέθηκε στο ρόστερ της Μαρκό, χωρίς να αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Παύλο Μαυρουδή, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος. Γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου 2001, ο Παύλος Μαυρουδής ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής της TSV 1860 München στη Γερμανία. Σε ηλικία 14 ετών μετακόμισε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, για να ακολουθήσει εκείνη του Ολυμπιακού.

Με τον Ολυμπιακό Β’ είχε 39 συμμετοχές στη Super League 2, ενώ το 2024/25 αγωνίστηκε στην ίδια κατηγορία με τα χρώματα της ΑΕΚ Β’ (14 συμμετοχές). Την περσινή αγωνιστική περίοδο φόρεσε τη φανέλα της Μαρκό. Ο Παύλος Μαυρουδής έχει υπάρξει διεθνής με την U16 και την U17 της Ελλάδας.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».