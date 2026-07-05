Το «αντίο» του Μοντέρο στη Βαλένθια: «Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη»

Ο Ζαν Μοντέρο αποχαιρέτησε τη Βαλένθια με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση, ο Δομινικανός γκαρντ ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο και τον κόσμο της Βαλένθια για τη στήριξη που του παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Παράλληλα, στάθηκε στην καθοριστική συμβολή της ισπανικής ομάδας στην εξέλιξη της καριέρας του, τονίζοντας ότι στη Βαλένθια έκανε σημαντικά βήματα προόδου και έζησε μοναδικές στιγμές, πριν πάρει την απόφαση να προχωρήσει στην επόμενη πρόκληση της επαγγελματικής του πορείας.

Η ανάρτηση του Μοντέρο:

«Ήρθε η ώρα να κλείσω ένα κεφάλαιο, το οποίο θα θυμάμαι με μεγάλη στοργή.

Θέλω να ευχαριστήσω την Valencia Basket για την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την ευκαιρία να αναπτυχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Ήταν χρόνια μάθησης, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστα στιγμές και άνθρωποι, οι οποίοι πάντα θα είναι μέρος της πορείας μου.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, τους προπονητές, το τεχνικό προσωπικό, τους διευθυντές και, πάνω από όλα, τους οπαδούς, που με έκαναν να νιώθω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη μέρα. Η υποστήριξή τους ήταν μια συνεχής κίνητρα για να δώσω πάντα το καλύτερο.

Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και με την απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα όσα έζησα εδώ θα καταλάβουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Αντιμετωπίζω το ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια δέσμευση και το ίδιο επιθυμία να συνεχίσω να αναπτυχθώ, περήφανοι να κουβαλάω το όνομα της Δομινικανικής Δημοκρατίας οπουδήποτε πάω.

Τα στάδια τελείωσαν, αλλά οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι και η στοργή παραμένουν για πάντα.

Ευχαριστώ για όλα».