· Βαλένθια

Το «αντίο» του Μοντέρο στη Βαλένθια: «Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη»

Ο Ζαν Μοντέρο αποχαιρέτησε τη Βαλένθια μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Το «αντίο» του Μοντέρο στη Βαλένθια: «Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζαν Μοντέρο αποχαιρέτησε τη Βαλένθια με ένα συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγες ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Μέσα από μια μακροσκελή ανάρτηση, ο Δομινικανός γκαρντ ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους συμπαίκτες, το προπονητικό επιτελείο και τον κόσμο της Βαλένθια για τη στήριξη που του παρείχαν καθ' όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο.

Παράλληλα, στάθηκε στην καθοριστική συμβολή της ισπανικής ομάδας στην εξέλιξη της καριέρας του, τονίζοντας ότι στη Βαλένθια έκανε σημαντικά βήματα προόδου και έζησε μοναδικές στιγμές, πριν πάρει την απόφαση να προχωρήσει στην επόμενη πρόκληση της επαγγελματικής του πορείας.

Η ανάρτηση του Μοντέρο:

«Ήρθε η ώρα να κλείσω ένα κεφάλαιο, το οποίο θα θυμάμαι με μεγάλη στοργή.

Θέλω να ευχαριστήσω την Valencia Basket για την εμπιστοσύνη, την υποστήριξη και την ευκαιρία να αναπτυχθώ τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Ήταν χρόνια μάθησης, μεγάλες προκλήσεις, αξέχαστα στιγμές και άνθρωποι, οι οποίοι πάντα θα είναι μέρος της πορείας μου.

Ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, τους προπονητές, το τεχνικό προσωπικό, τους διευθυντές και, πάνω από όλα, τους οπαδούς, που με έκαναν να νιώθω σαν στο σπίτι μου από την πρώτη μέρα. Η υποστήριξή τους ήταν μια συνεχής κίνητρα για να δώσω πάντα το καλύτερο.

Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και με την απόλυτη βεβαιότητα ότι όλα όσα έζησα εδώ θα καταλάβουν μια πολύ ξεχωριστή θέση στη ζωή μου.

Τώρα ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο. Αντιμετωπίζω το ίδιο ενθουσιασμό, την ίδια δέσμευση και το ίδιο επιθυμία να συνεχίσω να αναπτυχθώ, περήφανοι να κουβαλάω το όνομα της Δομινικανικής Δημοκρατίας οπουδήποτε πάω.

Τα στάδια τελείωσαν, αλλά οι αναμνήσεις, οι άνθρωποι και η στοργή παραμένουν για πάντα.

Ευχαριστώ για όλα».

https://www.instagram.com/p/DaatOh2gEWx/
COMMENTS
LATEST NEWS
20:37 EUROLEAGUE

Παρτίζαν: Στο κόλπο για την απόκτηση του Παγιόλα

20:33 MUNDOBASKET

Ξέσπασμα Σπανούλη σε τάιμ άουτ: «Σαν χ@σμένοι παίζουμε» (vid)

20:06 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τιμωρία με αναστολή στον Μπαλογκάν - Παίζει κόντρα στο Βέλγιο

20:04 SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Ανακοίνωσε τον Παύλο Μαυρουδή

19:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώνει Γκριμάλντο και Κανγκ Ιν Λι η Ατλέτικο Μαδρίτης

19:36 EUROLEAGUE

Το «αντίο» του Μοντέρο στη Βαλένθια: «Φεύγω με την καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη»

19:22 ΣΠΟΡ

Μυθικός Τζόκοβιτς: Πέρασε στα προημιτελικά του Wimbledon κι έγραψε ιστορία!

19:15 MUNDOBASKET

LIVE: Ελλάδα - Πορτογαλία

19:10 MUNDOBASKET

Με ασταμάτητο Μίχαλιουκ η Ουκρανία ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Δανίας

18:46 MUNDOBASKET

Ελλάδα - Πορτογαλία: Η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης»

18:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστρέφει στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας – Τι θα συμβεί με το μέλλον του

18:43 SUPER LEAGUE

Η αποστολή της ΑΕΚ για την Ολλανδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας