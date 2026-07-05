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Στον Αστέρα AKTOR ο Γιάννης Γκιτέρσος μέχρι το 2029

Με τη φανέλα του Αστέρα AKTOR θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Γιάννης Γκιτέρσος.

Στον Αστέρα AKTOR ο Γιάννης Γκιτέρσος μέχρι το 2029
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Ο Αστέρας AKTOR ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάννη Γκιτέρσου, με τον νεαρό επιθετικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον ποδοσφαιριστή, Γιάννη Γκιτέρσο, ο οποίος αποκτήθηκε με μεταγραφή από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο Γιάννης γεννήθηκε στις 23 Μαΐου 2005 στην Θεσσαλονίκη, αγωνίζεται ως επιθετικός και υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2029.

Προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και την περσινή χρονιά σημείωσε 13 γκολ και μια ασίστ σε 27 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β' στο πρωτάθλημα της Super League 2. Καλωσορίζουμε τον Γιάννη στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε υγεία και καλή επιτυχία με την ομάδα μας.

ΔΗΛΩΣΗ

«Ευχαριστώ πολύ τους ανθρώπους του ΑΣΤΕΡΑ για την εμπιστοσύνη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σε έναν ιστορικό σύλλογο και εύχομαι να δικαιώσω τους ανθρώπους που με επέλεξαν, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο».

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