Ντε Φράι για Παναθηναϊκό: «Όλο αυτό ήταν μια τεράστια σύμπτωση» (vid)

Ο Στέφαν Ντε Φράι αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο προέκυψε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, μιλώντας στο ολλανδικό ESPN και εξηγώντας πως όλα ξεκίνησαν από μια απρόσμενη... σύμπτωση.

Ο έμπειρος Ολλανδός στόπερ ανέφερε πως, όταν ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του με την Ίντερ, βρισκόταν στην Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Εκεί ενημερώθηκε για το φιλόδοξο σχέδιο που είχε καταστρώσει ο Παναθηναϊκός για τη νέα εποχή του συλλόγου και άρχισε να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, το αγωνιστικό πρότζεκτ των «πρασίνων» ήταν εκείνο που τον έπεισε να πάρει την απόφασή του. Έπειτα από αρκετά χρόνια στην Ίντερ, όπου ο ρόλος του είχε περιοριστεί, αναζητούσε μια ομάδα στην οποία θα μπορούσε να αισθανθεί ξανά πρωταγωνιστής και να έχει καθοριστική παρουσία μέσα στο γήπεδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε

«Το συμβόλαιό μου έληγε και έτυχε να βρίσκομαι για διακοπές στην Αθήνα. Τότε άρχισε να στριφογυρίζει στο μυαλό μου η ιδέα να έρθω στον Παναθηναϊκό. Ηθελα να γίνω ξανά σημαντικός σε κάποια ομάδα. Δυστυχώς, πέρυσι δεν έπαιξα πολύ στην Ίντερ.

Τότε βρήκα αυτόν τον όμορφο, ιστορικό και μεγάλο σύλλογο, ο οποίος έχει να κερδίσει το πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν ένα πολύ ωραίο πρότζεκτ, έχουν μπει σε έναν καλό δρόμο με τη νέα διοίκηση και έναν νέο, μοντέρνο προπονητή. Αυτό με έκανε να πιστέψω πως το σωστό θα ηταν να έρθω εδώ. Ήμουν για διακοπές στην Αθήνα, η οποία είναι φυσικά και ένα φανταστικό μέρος. Όλο αυτό ήταν μια τεράστια σύμπτωση».