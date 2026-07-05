Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς: Ο σύγχρονος στόπερ με επιθετικά χαρακτηριστικά που έρχεται στον Ολυμπιακό

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς αποτελεί έναν από τους ποδοσφαιριστές που έχουν τραβήξει έντονα τα βλέμματα το τελευταίο διάστημα, με την πορεία του να βρίσκεται σε διαρκή άνοδο και πλέον να ετοιμάζεται να ενταχθεί στο ρόστερ του Ολυμπιακού και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός της Σάντεφιορντ έχει καταγράψει 39 συμμετοχές, με απολογισμό τριών τερμάτων και δύο ασίστ, όμως τα στοιχεία που τον ξεχωρίζουν δεν αποτυπώνονται μόνο στους αριθμούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Σκανδιναβία, πρόκειται για έναν στόπερ με πλήρες αγωνιστικό «πακέτο», ικανό να εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους της γενιάς του, με την κατάλληλη καθοδήγηση.

Με ύψος 1,91 μ., ο Σμαΐλοβιτς κυριαρχεί στον αέρα, ενώ την ίδια στιγμή διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση για τη θέση του. Αυτό του επιτρέπει να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, λειτουργώντας πολλές φορές ως «εκκινητής» επιθέσεων από την άμυνα. Δεν διστάζει να κουβαλήσει την μπάλα και να πάρει πρωτοβουλίες, δείχνοντας αυτοπεποίθηση στο χτίσιμο του παιχνιδιού από πίσω.

Από επιθετικός σε στόπερ - Το ξεχωριστό παρελθόν

Ιδιαίτερο στοιχείο στην εξέλιξή του αποτελεί το παρελθόν του. Μέχρι την ηλικία των 17 ετών αγωνιζόταν ως επιθετικός, κάτι που εξηγεί και την έφεσή του στο σκοράρισμα. Η μετακίνησή του στο κέντρο της άμυνας ήρθε αργότερα και ουσιαστικά αποτέλεσε σημείο καμπής στην καριέρα του.

Στα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στην Τάμπι είχε προσελκύσει ενδιαφέρον συλλόγων, μεταξύ των οποίων και η Λέτσε, με την προοπτική της Ιταλίας να τον οδηγεί τελικά στη μετακόμιση. Ωστόσο, μετά από περιορισμένες ευκαιρίες στα τμήματα υποδομής, επέστρεψε στη Σουηδία για λογαριασμό της Σαντιβίκενς, πριν συνεχίσει την πορεία του στη Νορβηγία και τη Σάντεφιορντ από τον περσινό Φεβρουάριο.

Η εξέλιξή του ήταν ραγδαία, με την αξία του να αυξάνεται θεαματικά στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Από τις 150 χιλιάδες ευρώ πριν τη μεταγραφή του στη Νορβηγία, έφτασε στις 900.000 ευρώ, στη συνέχεια στο 1,5 εκατ. ευρώ και πλέον, σύμφωνα με το «transfermarkt», αγγίζει τα 3 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός για να ολοκληρώσει το deal βγάζει από το ταμείο του 6.500.000 ευρώ.

Το όνομα, η οικογένεια και η έμπνευση από τον Ζιντάν

Το όνομά του έχει ιδιαίτερη ιστορία, καθώς ο πατέρας του, Σμάιλο, εμπνεύστηκε από τον Ζινεντίν Ζιντάν, τον οποίο θαύμαζε βαθιά. Ήθελε μάλιστα το όνομα του γιου του να ξεκινά από «Ζ», απορρίπτοντας ακόμη και την επιλογή του Ζλάταν.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, ο Σμαΐλοβιτς είχε κληθεί αρχικά στην Κ21 της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, όμως δεν βρέθηκε στην τελική αποστολή, γεγονός που τον επηρέασε. Στη συνέχεια αξιοποίησε την ευκαιρία στην Κ21 της Σουηδίας, συνεχίζοντας την πορεία του σε διεθνές επίπεδο.

Πρότυπα και αγωνιστικά χαρακτηριστικά

Στο αγωνιστικό σκέλος, τα πρότυπά του προέρχονται από τη Βοσνία, με τους Έντιν Τζέκο και Μίραλεμ Πιάνιτς να τον έχουν επηρεάσει, ενώ σημαντική επιρροή έχει δεχθεί και από τον Σέρχιο Ράμος, τον οποίο θεωρεί σημείο αναφοράς, εμπνεόμενος μάλιστα και το νούμερο «4» στη φανέλα του.

Τα βασικά του αγωνιστικά χαρακτηριστικά συνοψίζονται στη δύναμη, στο ύψος και κυρίως στην ποδοσφαιρική του αίσθηση, στοιχεία που τον καθιστούν σύγχρονο κεντρικό αμυντικό με δυνατότητα συμμετοχής τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού.