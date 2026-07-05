«Βόμβα» στις ΗΠΑ: Το FBI συνέλαβε πρώην παίκτη του NCAA

Ο Κερ Κριίστα είχε αγωνιστεί στο πανεπιστήμιο του Ουέστ Βιρτζίνια τη σεζόν 2023-24 και φέρεται να θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή σε σκάνδαλο απάτης εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, ο πρώην αθλητής κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένο σχέδιο οικονομικής απάτης κατά τη διάρκεια της θητείας του στο κολεγιακό πρόγραμμα.

Μάλιστα, επρόκειτο να λάβει μέρος σε τουρνουά αποφοίτων, ωστόσο αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.