«Βόμβα» στις ΗΠΑ: Το FBI συνέλαβε πρώην παίκτη του NCAA

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η είδηση της σύλληψης του Κερ Κριίστα από το FBI, σύμφωνα με δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, με τον πρώην παίκτη του NCAA να κατηγορείται για σκάνδαλο απάτης εκατ. δολαρίων.

«Βόμβα» στις ΗΠΑ: Το FBI συνέλαβε πρώην παίκτη του NCAA
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Ο Κερ Κριίστα είχε αγωνιστεί στο πανεπιστήμιο του Ουέστ Βιρτζίνια τη σεζόν 2023-24 και φέρεται να θεωρείται ύποπτος για εμπλοκή σε σκάνδαλο απάτης εκατομμυρίων δολαρίων.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, ο πρώην αθλητής κατηγορείται για συμμετοχή σε οργανωμένο σχέδιο οικονομικής απάτης κατά τη διάρκεια της θητείας του στο κολεγιακό πρόγραμμα.

Μάλιστα, επρόκειτο να λάβει μέρος σε τουρνουά αποφοίτων, ωστόσο αποσύρθηκε αιφνιδιαστικά μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

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