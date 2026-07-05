Οκτώ ταλέντα από τις PAO FC Academies στην κεντρική Ακαδημία

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στο μέλλον του, χτίζοντας ένα πιο οργανωμένο και σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης νεαρών ποδοσφαιριστών. Η αναδιοργάνωση των τμημάτων υποδομής, που βρίσκεται σε εξέλιξη τον τελευταίο χρόνο, αρχίζει ήδη να αποφέρει απτά αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της ΠΑΕ για ουσιαστική αξιοποίηση των ακαδημιών.

Στο επίκεντρο του νέου σχεδιασμού βρίσκονται οι PAO FC Academies, οι οποίες πλέον λειτουργούν ως βασικός πυλώνας εντοπισμού και εξέλιξης νεαρών ταλέντων, με στόχο τη σταδιακή ένταξή τους στην κεντρική Ακαδημία και, σε βάθος χρόνου, στην πρώτη ομάδα του συλλόγου.

Το πρώτο σημαντικό δείγμα της προσπάθειας αυτής είναι ήδη γεγονός, καθώς οκτώ ποδοσφαιριστές που προέρχονται από τις Σχολές Ποδοσφαίρου του συλλόγου εξασφάλισαν τη μετακίνησή τους στην κεντρική Ακαδημία του «τριφυλλιού». Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έμπρακτη επιβεβαίωση ότι η νέα δομή λειτουργεί αποτελεσματικά, προσφέροντας ξεκάθαρη διαδρομή εξέλιξης στα παιδιά που ξεχωρίζουν.

Στον Παναθηναϊκό επιθυμούν να δημιουργήσουν μια σταθερή ποδοσφαιρική «γραμμή παραγωγής», ενισχύοντας τη σύνδεση των ακαδημιών με την πρώτη ομάδα και επενδύοντας σε ποδοσφαιριστές που θα έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν μέσα στο ίδιο το περιβάλλον του συλλόγου. Πρόκειται για ένα μοντέλο που, πέρα από τα αγωνιστικά οφέλη, μπορεί να προσφέρει σημαντική υπεραξία και σε οικονομικό επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Καθοριστική συμβολή στην υλοποίηση του συγκεκριμένου project έχουν άνθρωποι με πολυετή παρουσία και γνώση του οργανισμού. Την τεχνική διεύθυνση των PAO FC Academies έχει αναλάβει ο Ανδρέας Λαγωνικάκης, ενώ τη διοικητική ευθύνη διατηρεί ο Γιάννης Κουλουριώτης.

Παράλληλα, το συνολικό πρόγραμμα ανάπτυξης υποστηρίζεται ενεργά από τον αντιπρόεδρο της ΠΑΕ, Τάκη Φύσσα, και τον Θόδωρο Ελευθεριάδη, οι οποίοι έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της νέας φιλοσοφίας.