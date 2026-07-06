Ανανέωσε με Παναθηναϊκό ο Κουρούβανης

Για έναν ακόμη χρόνο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό ο 26χρονος περιφερειακός Νίκος Κουρούβανης.

Η ανακοίνωση

«Ο Νίκος Κουρούβανης συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση της νέας σεζόν.Ο έμπειρος πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Κουρούβανης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νίκος Κουρούβανης τόνισε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι και του χρόνου μέλος της ομάδας και ελπίζω να κατακτήσουμε όλους μας τους στόχους"».