· Παναθηναϊκός

Ανανέωσε με Παναθηναϊκό ο Κουρούβανης

Ο Κουρουβάνης παραμένει στον Παναθηναϊκό.

Ανανέωσε με Παναθηναϊκό ο Κουρούβανης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για έναν ακόμη χρόνο θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό ο 26χρονος περιφερειακός Νίκος Κουρούβανης.

Η ανακοίνωση

«Ο Νίκος Κουρούβανης συνεχίζει στον Παναθηναϊκό και δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση της νέας σεζόν.Ο έμπειρος πολίστας θα παραμείνει στον Σύλλογο και ανυπομονεί για τη νέα χρόνια. Ο Κουρούβανης ήταν από τους βασικούς πύλωνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και την οκτάδα του EuroCup.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νίκος Κουρούβανης τόνισε τα εξής: "Είμαι πολύ χαρούμενος που θα είμαι και του χρόνου μέλος της ομάδας και ελπίζω να κατακτήσουμε όλους μας τους στόχους"».

https://www.instagram.com/p/DacZyPrAVXF/
COMMENTS
LATEST NEWS
14:17 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Τσάλοφ - Το διάστημα που θα παραμείνει εκτός

14:11 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Το ΜΠΙΦ LIVE: Μπάντιο και Μπατίστ προ των πυλών, η «σφραγίδα» Νίστρουπ και το εθνικό «ναυάγιο»

14:03 MUNDIAL

Διαγωνισμός: Κέρδισε 1 διπλή πρόσκληση για το Mundial Night Party με την κορυφαία Ενέργεια της ΖΕΝΙΘ

13:39 MUNDOBASKET

Εμφάνιση Λιόλιου μετά το…ναυάγιο της Εθνικής: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά»

13:27 SUPER LEAGUE

Επίσημη η επιστροφή του Ριέρα στον Asteras AKTOR

13:24 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Επιθετική ανακοίνωση της UEFA στη FIFA για την υπόθεση Μπαλογκάν!

13:10 EUROLEAGUE

Εuroleague: Επίσημο! Ο Πέδρο Μαρτίνεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης

13:03 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Απίστευτο! Φίλαθλοι έκρυβαν αλκοόλ σε κουτάκια αναψυκτικών

12:56 ΣΠΟΡ

Ανανέωσε με Παναθηναϊκό ο Κουρούβανης

12:46 MUNDIAL

Η ιστορία γράφεται μπροστά στα μάτια μας: Χάαλαντ, Εμπαπέ, Μέσι έχουν από 7 γκολ στο Μουντιάλ 2026

12:26 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των προημιτελικών

12:19 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο καταθέτει έφεση για Μπαλογκάν - «Τρέχει» η FIFA λίγες ώρες πριν τη σέντρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας