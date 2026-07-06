· Αστέρας Τρίπολης

Επίσημη η επιστροφή του Ριέρα στον Asteras AKTOR

Ξανά στον Asteras AKTOR ο Αντριάν Ριέρα.

Επίσημη η επιστροφή του Ριέρα στον Asteras AKTOR
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αντριάν Ριέρα φόρεσε ξανά τα κιτρινομπλέ, με τον Asteras AKTOR να επισημοποιεί την απόκτησή του και να φέρνει πίσω έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον και τη φιλοσοφία του συλλόγου.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην ομάδα της Αρκαδίας μετά την πρώτη επιτυχημένη παρουσία του από το 2019 έως το 2023, διάστημα στο οποίο αποτέλεσε μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή και άφησε θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστική του συνέπεια.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Adrian Riera. Ο Adrian γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1996 στην πόλη Murcia της Ισπανίας, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στην ομάδα μας. Από το 2019 έως το 2023 φόρεσε την κιτρινομπλέ φανέλα σε 114 επίσημους αγώνες, σημείωσε 12 γκολ και έδωσε 14 ασίστ. Καλωσορίζουμε και πάλι τον Adrian στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε νέες επιτυχίες με την ομάδα μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Levante UD 7La Roda CF 11SD Formentera 27 (3)Villarreal CF B 16ASTERAS AKTOR 114 (12)ΟΦΗ 49 (4)Ακρίτας Χλώρακας 13 (1)Πανσερραϊκός 19 (2)

ΔΗΛΩΣΗ

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην ομάδα η οποία με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Αστέρας έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή, δεν το ξεχνάω και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη. Θα συναντήσω πολλούς φίλους στην ομάδα και στην πόλη και αυτό μού δίνει έξτρα κίνητρο. Vamos ASTERAS».

COMMENTS
LATEST NEWS
15:36 EUROLEAGUE

«Χρυσώνει» τον Ουόκαπ η Ντουμπάι - Η στάση του Ολυμπιακού

15:36 EUROLEAGUE

«Κοντά στη Βιλερμπάν ο Μπολομπόι»

15:28 MUNDIAL

Κέρδισε 10 διπλές προσκλήσεις για το Mundial Night Party με την κορυφαία Ενέργεια της ΖΕΝΙΘ

15:22 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης

15:16 NBA

«Θέλει να επιστρέψει στο NBA ο Χεζόνια»

15:03 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Με έκαναν να νιώσω μέλος της οικογένειας» - Οι δηλώσεις του Κώστα Αντετοκούνμπο

14:52 ΣΠΟΡ

Επέστρεψε στο Wimbledon ο Φέντερερ

14:48 MVP

OMEGA x 007 First Light: Πριν μάθουμε τον νέο Bond, γνωρίσαμε ήδη το ρολόι του

14:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επίσημο: Στη Νότιγχαμ Φόρεστ με συμβόλαιο ρεκόρ ο Γκλάσνερ

14:17 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Περνάει την πόρτα του χειρουργείου ο Τσάλοφ - Το διάστημα που θα παραμείνει εκτός

14:11 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Το ΜΠΙΦ LIVE: Μπάντιο και Μπατίστ προ των πυλών, η «σφραγίδα» Νίστρουπ και το εθνικό «ναυάγιο»

13:39 MUNDOBASKET

Εμφάνιση Λιόλιου μετά το…ναυάγιο της Εθνικής: «Η ευθύνη βαραίνει εμένα προσωπικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας