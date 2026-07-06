Επίσημη η επιστροφή του Ριέρα στον Asteras AKTOR

Ο Αντριάν Ριέρα φόρεσε ξανά τα κιτρινομπλέ, με τον Asteras AKTOR να επισημοποιεί την απόκτησή του και να φέρνει πίσω έναν ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον και τη φιλοσοφία του συλλόγου.

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην ομάδα της Αρκαδίας μετά την πρώτη επιτυχημένη παρουσία του από το 2019 έως το 2023, διάστημα στο οποίο αποτέλεσε μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή και άφησε θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστική του συνέπεια.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή, Adrian Riera. Ο Adrian γεννήθηκε στις 19 Απριλίου 1996 στην πόλη Murcia της Ισπανίας, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός και μετά από τρία χρόνια επιστρέφει στην ομάδα μας. Από το 2019 έως το 2023 φόρεσε την κιτρινομπλέ φανέλα σε 114 επίσημους αγώνες, σημείωσε 12 γκολ και έδωσε 14 ασίστ. Καλωσορίζουμε και πάλι τον Adrian στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε νέες επιτυχίες με την ομάδα μας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Levante UD 7La Roda CF 11SD Formentera 27 (3)Villarreal CF B 16ASTERAS AKTOR 114 (12)ΟΦΗ 49 (4)Ακρίτας Χλώρακας 13 (1)Πανσερραϊκός 19 (2)

ΔΗΛΩΣΗ

«Χαίρομαι που επιστρέφω στην ομάδα η οποία με έφερε στην Ελλάδα και μου έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστώ σε τόσο υψηλό επίπεδο. Ο Αστέρας έχει σφραγίσει την ποδοσφαιρική μου διαδρομή, δεν το ξεχνάω και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη. Θα συναντήσω πολλούς φίλους στην ομάδα και στην πόλη και αυτό μού δίνει έξτρα κίνητρο. Vamos ASTERAS».