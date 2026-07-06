Το πρόγραμμα της Εθνικής στη Β' φάση των προκριματικών του Mundobasket 2027: Πρεμιέρα με Ουκρανία

Η Εθνική Ελλάδας γνωρίζει πλέον το πρόγραμμα των αγώνων της στη Β' φάση των προκριματικών του Mundobasket 2027, με την προσπάθεια για την πρόκριση στην τελική φάση του Κατάρ να συνεχίζεται.

Μετά την ήττα από την Πορτογαλία, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται σε δύσκολη θέση και καλείται να διεκδικήσει τα αποτελέσματα που χρειάζεται στα επόμενα «παράθυρα», ώστε να παραμείνει στο κυνήγι της πρόκρισης.

Η Ελλάδα μεταφέρει στον νέο όμιλο το ρεκόρ 3-3 από την πρώτη φάση και θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου απέναντι στην Ουκρανία.

Στη Β' φάση των προκριματικών, κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά έξι αγώνες, αντιμετωπίζοντας εντός και εκτός έδρας μόνο τις τρεις ομάδες με τις οποίες διασταυρώνεται από τον άλλο όμιλο.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, την Ουκρανία και τη Γεωργία, οι οποίες προέρχονται από το Group A και μαζί με τις ομάδες του Group B συγκροτούν πλέον το Group I.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής και η βαθμολογία του ομίλου διαμορφώνονται ως εξής, ενόψει της κρίσιμης συνέχειας στα προκριματικά του Mundobasket 2027:

Το πρόγραμμα της Ελλάδας στη β’ φάση

Ουκρανία – Ελλάδα 28/8/2026

Ισπανία – Ελλάδα 31/8/2026

Ελλάδα – Γεωργία 26/11/2026

Ισπανία – Ελλάδα 29/11/2026

Ελλάδα – Ουκρανία 26/2/2027

Γεωργία – Ελλάδα 1/3/2027

Η βαθμολογία στο νέο όμιλο της Εθνικής

Ισπανία 11 (5-1) Ουκρανία 10 (4-2) Μαυροβούνιο 10 (4-2) Πορτογαλία 9 (3-3) Ελλάδα 9 (3-3) Γεωργία 9 (3-3)

*Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ ομάδων του ίδιου γκρουπ π.χ. Πορτογαλίας και Ελλάδας, υπερτερεί η Πορτογαλία καθώς κάλυψε τη διαφορά στο μεταξύ τους παιχνίδι. Μεταξύ ομάδων που προέρχονται από διαφορετικά γκρουπ, η αρχική κατάταξη καθορίζεται από τη συνολική διαφορά πόντων μέχρι να παίξουν μεταξύ τους στη δεύτερη φάση.