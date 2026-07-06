Ολυμπιακός: Στο προσκήνιο Πεδρόσα και Άαρον Μάρτιν για τη θέση του αριστερού μπακ

Ο Ολυμπιακός επαναφέρει στο προσκήνιο την αναζήτηση αριστερού μπακ, με τις περιπτώσεις των Αντριά Πεδρόσα και Άαρον Μάρτιν να βρίσκονται ξανά στο μεταγραφικό πλάνο των «ερυθρόλευκων».

Παρότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική εξέλιξη γύρω από το μέλλον του Φρανσίσκο Ορτέγκα, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να εξετάζουν την αγορά, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις τους για την ενίσχυση του ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η περίπτωση του Αντριά Πεδρόσα επανέρχεται δυναμικά. Ο 28χρονος αριστερός μπακ της Σεβίλλης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τον Ολυμπιακό, ενώ αποτελεί ποδοσφαιριστή που γνωρίζει πολύ καλά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τη συνύπαρξή τους στον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Την ίδια στιγμή, ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού παραμένει κι ο Άαρον Μάρτιν της Τζένοα. Το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων» για τον Ισπανό αριστερό μπακ είχε αποκαλυφθεί από ιταλικά δημοσιεύματα, με την περίπτωσή του να εξακολουθεί να παρακολουθείται στενά.

Οι άνθρωποι του συλλόγου διατηρούν ανοιχτό τον φάκελο του Μάρτιν, αξιολογώντας διαρκώς τα δεδομένα γύρω από την υπόθεσή του. Η εμπειρία του στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η συνέπειά του αποτελούν στοιχεία που τον διατηρούν στις βασικές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση.

Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός εξετάζει εκ νέου λύσεις για το αριστερό άκρο της άμυνας, παρά το ανοιχτό μέτωπο με τον Ορτέγκα, δείχνει την πρόθεση να είναι προετοιμασμένος για κάθε ενδεχόμενο. Η τεχνική ηγεσία επιθυμεί να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα ο μεταγραφικός σχεδιασμός, ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν με υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται ιδιαίτερα σημαντικές για τις μεταγραφικές εξελίξεις στον Πειραιά. Εκτός από την υπόθεση του Ζότα Σίλβα, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να προχωρήσουν και τα θέματα που αφορούν την απόκτηση χαφ και αριστερού μπακ.