«Χρυσώνει» τον Ουόκαπ η Ντουμπάι - Η στάση του Ολυμπιακού

Το ενδιαφέρον της προς την πλευρά του Τόμας Ουόκαπ έχει εκφράσει η Ντουμπάι, με τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» να έχει στα χέρια του πρόταση τριών εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο από την ομάδα των ΗΑΕ.

Το συμβόλαιο του Τόμας Ουόκαπ με την ομάδα του Πειραιά εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι, με τους όποιους ενδιαφερόμενους να πρέπει να συζητήσουν με τον Ολυμπιακό για τυχόν παραχώρησή του.

Αυτή τη στιγμή το τοπίο γύρω από την υπόθεση παραμένει θολό, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να θέλει να διατηρήσει τον 33χρονο στο ρόστερ του παρά τις όποιες φήμες για απομάκρυνση.

Τη φετινή σεζόν, ο Ουόκαπ είχε κατά μέσο όρο 5.3 πόντους, 2.6 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ ανά αγώνα, βοηθώντας στα μέγιστα ώστε οι «ερυθρόλευκοι» να επιστρέψουν στο θρόνο του Πρωταθλητή Ευρώπης μετά από 13 χρόνια.