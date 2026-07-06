· Βιλερμπάν

«Κοντά στη Βιλερμπάν ο Μπολομπόι»

Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Βιλερμπάν φέρεται να βρίσκεται ο Τζοέλ Μπολομπόι, σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα.

«Κοντά στη Βιλερμπάν ο Μπολομπόι»
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Κοντά στο να ολοκληρώσει ακόμη μια σπουδαία κίνηση βρίσκεται η Βιλερμπάν, με την ομάδα της Λιόν να βρίσκεται μία... ανάσα από τη συμφωνία με τον Τζοέλ Μπολομπόι.

Όπως αναφέρει σερβικό ΜΜΕ ο 32χρονος ψηλός πείστηκε από το project του Τόνι Πάρκερ στην γαλλική ομάδα και δείχνει έτοιμος να πει το ναι, πλαισιόνοντας τον Ντάνιελ Τάις στη γραμμή των ψηλών.

Συνολικά στην καριέρα του, ο Μπολομπό έχει καταγράψει πάνω από 200 συμμετοχές σε επίπεδο EuroLeague, έχοντας κατά μέσο όρο 5.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ ανά παιχνίδι.

Highlight είναι η κατάκτηση της EuroLeague το 2019 με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ έχει πανηγυρίσει και πολλούς εγχώριους τίτλους σε Σερβία και Ελλάδα.

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