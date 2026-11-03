ΠΑΟΚ – Ρόμα: Με φόρα από το 5 στα 5, για την επιστροφή στις νίκες και στο EuroCup

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από την Μπαχτσεσεχίρ και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, αξιοποιώντας την έδρα του σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι προέρχεται από ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη Stoiximan GBL, όπου παραμένει αήττητη μετά από πέντε αγωνιστικές, με τελευταίο αποτέλεσμα τη νίκη επί του Ηρακλή στο Ιβανώφειο. Στην Ευρώπη, ωστόσο, η αποστολή είναι διαφορετική, καθώς ο ΠΑΟΚ αναζητά μεγαλύτερη σταθερότητα και συνέπεια, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση του στον όμιλο.

Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του έναν αντίπαλο που χρειάζεται προσοχή. Η Ρόμα μετρά δύο νίκες και τρεις ήττες στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του EuroCup, έχοντας ξεκινήσει με δύο διαδοχικές επιτυχίες απέναντι στη Λιετκαμπέλις (92-87) και την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ (77-72). Ακολούθησαν, όμως, τρεις ήττες από την Μπαχτσεσεχίρ, τη Μανρέσα και την Μπόσνα.

Η ιταλική ομάδα διαθέτει ένα ενδιαφέρον ρόστερ, με αρκετές λύσεις και παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Το μεγαλύτερο επιθετικό της όπλο είναι ο Νίκο Μανιόν, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της στη διοργάνωση, με 20,2 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ παράλληλα μοιράζει 5,4 ασίστ ανά παιχνίδι.

Για τον ΠΑΟΚ, το ζητούμενο θα είναι να επιβάλει τον ρυθμό του, να περιορίσει τη δημιουργία του Μανιόν και να εκμεταλλευτεί την ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο κόσμος του στο Παλατάκι. Η αμυντική προσήλωση και ο έλεγχος των ριμπάουντ αναμένεται να αποτελέσουν δύο από τα σημαντικότερα στοιχεία για την έκβαση της αναμέτρησης.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Ρόμα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00, στο PAOK Sports Arena, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.