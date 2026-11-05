ΑΕΚ: Εκτός με κάταγμα κόπωσης ο Ζούμπκοφ - Τόσο θα απουσιάσει

Σημαντική απώλεια προέκυψε για την ομάδα του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, καθώς ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής θα χρειαστεί να μείνει μακριά από τα γήπεδα για αρκετές εβδομάδες.

Ο τραυματισμός του διαπιστώθηκε μετά την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη League Phase του Champions League, με τις εξετάσεις να αποκαλύπτουν πως έχει υποστεί κάταγμα κόπωσης στην κνήμη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου, ο Ζούμπκοφ αναμένεται να απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για διάστημα έξι έως οκτώ εβδομάδων, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για την ομάδα του.