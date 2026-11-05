Οι Ισπανοί… έβγαλαν το καπέλο στον κόσμο του Παναθηναϊκού
Το πανό που σήκωσαν οι «πράσινοι» υποστηρικτές στη Μαδρίτη για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, έκανε τους φίλους της Ρεάλ να τους χειροκροτήσουν και τα σχόλια είναι αποθεωτικά.
Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού έδωσαν δυναμικό παρών στη Μαδρίτη, για το παιχνίδι με τη Ρεάλ. Πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη της ομάδας τους για την EuroLeague, αλλά εισέπραξαν κι αυτοί χειροκρότημα και αποθέωση. Για ένα λόγο που δεν έχει σχέση με το αγωνιστικό.
Οι Ισπανοί συγκινήθηκαν από την κίνηση των «πράσινων» υποστηρικτών να σηκώσουν πανό για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.
Το πανό έγραφε «Πραγματικά ο πόνος σας είναι και δικός μας». Αυτή η κίνηση σχολιάστηκε στα social media με αποθεωτικό τρόπο, τόσο από τους δημοσιογράφους, όσο και από τους απλούς φιλάθλους.