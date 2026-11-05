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Μπαρτσελόνα: «Έδεσε» Ραφίνια μέχρι το 2030

Τη συνεργασία της με τον Ραφίνια επέκτεινε η Μπαρτσελόνα, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ να υπογράφει νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στους «μπλαουγκράνα» μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Μπαρτσελόνα: «Έδεσε» Ραφίνια μέχρι το 2030
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Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής βρέθηκε στα γραφεία του συλλόγου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγο και τον γιο του, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη συμφωνία. Παρουσία του προέδρου της ομάδας, Ζοάν Λαπόρτα, έβαλε την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο, το οποίο προβλέπει επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για ακόμη δύο χρόνια.

Η διοίκηση της Μπαρτσελόνα επιβραβεύει με αυτόν τον τρόπο την προσφορά του Βραζιλιάνου, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε κομβικό πρόσωπο για την επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Υπενθυμίζεται πως οι Καταλανοί απέκτησαν τον Ραφίνια από τη Λιντς το καλοκαίρι του 2022, καταβάλλοντας το ποσό των 58 εκατομμυρίων ευρώ.

Μάλιστα, ο διεθνής άσος πραγματοποιεί το πιο παραγωγικό ξεκίνημα σεζόν της καριέρας του, έχοντας ήδη καταγράψει 19 γκολ και τρεις ασίστ σε μόλις 13 συμμετοχές. Σημαντικό ρόλο στην αγωνιστική του εκτόξευση έχει παίξει και η χρησιμοποίησή του σε διαφορετική θέση, καθώς αγωνίζεται πλέον με αυξημένη παρουσία στην κορυφή της επίθεσης, ως σέντερ φορ.

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