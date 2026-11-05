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Πλώτας: «Κλειδί το να δώσουμε έμφαση στην άμυνα»

Οι δηλώσεις του Νίκου Πλώτα στη Media Day του Ολυμπιακού εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Πλώτας: «Κλειδί το να δώσουμε έμφαση στην άμυνα»
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Με στόχο να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας στην EuroLeague, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Ο Νίκος Πλώτας μίλησε στη Media Day των «ερυθρόλευκων» εν όψει της αναμέτρησης και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα στοιχεία που πρέπει να δώσει έμφαση η ομάδα του, αλλά και στην άριστη συνεργασία που υπάρχει με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του νεαρού γκαρντ:

Για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα: «Σίγουρα ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ φορμαρισμένος, αλλά εμείς πρέπει να μείνουμε προσαρμοσμένοι στο πλάνο μας και να παίξουμε στο ίδιο στυλ που παίξαμε και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, στα οποία δώσαμε πολλή έμφαση στην άμυνα. Νομίζω αυτό θα είναι και το κλειδί για τον αυριανό αγώνα».

Για την ένταξή του στην ομάδα μετά τον τραυματισμό του στον αγκώνα: «Σίγουρα, τρία ματς σε μία εβδομάδα είναι κάτι πρωτόγνωρο για εμένα. Το ότι ήμουν τραυματίας δεν είχε πολλή σημασία γιατί είμαι καλά προπονημένος. Είναι σημαντικό για την ομάδα να είμαστε όλοι έτοιμοι και να δίνουμε ό,τι μπορούμε για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν είναι θέμα προσωπικής εμφάνισης, αλλά να τα δίνουμε όλα για να έρθει το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Για τη συνεργασία του με τον κόουτς Μπαρτζώκα: «Για τον κόουτς Μπαρτζώκα τα λόγια είναι περιττά. Μου έδωσε την ευκαιρία και θα είμαι πάντα έτοιμος για ό,τι μου ζητηθεί. Η πολυτιμότερη συμβουλή που έχω πάρει είναι να ξεκινώ από την άμυνα και κάθε δευτερόλεπτο που θα μένω στο παρκέ, να είμαι συγκεντρωμένος».

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