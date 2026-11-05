Άρης: Τακτοποιήθηκαν τα BAN - Κανονικά μεταγραφές τον Ιανουάριο

Ένα σημαντικό βήμα για την άρση της μεταγραφικής απαγόρευσης έκανε ο Άρης, καθώς προχώρησε στην εξόφληση των οικονομικών εκκρεμοτήτων που είχαν οδηγήσει στην επιβολή τριών ban από τη FIFA.

Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της ΠΑΕ, οι Θεσσαλονικείς διευθέτησαν τις οφειλές που αφορούσαν τους Χερμάν Μπούργος και Μανόλο Χιμένεθ, καθώς και την τρίτη υπόθεση για την οποία είχε επιβληθεί η σχετική ποινή. Με αυτή την κίνηση, ο σύλλογος έχει ουσιαστικά καλύψει τις οικονομικές υποχρεώσεις του, αναμένοντας πλέον την επίσημη επιβεβαίωση από τη διεθνή ομοσπονδία.

Το επόμενο βήμα ανήκει στη FIFA, η οποία θα πρέπει να ενημερώσει την επίσημη ιστοσελίδα της και να προχωρήσει στην αφαίρεση των τριών απαγορεύσεων. Μόλις ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, θα έχει επισημοποιηθεί και τυπικά η απαλλαγή του Άρη από τα ban, ανοίγοντας τον δρόμο για τον μεταγραφικό σχεδιασμό ενόψει της χειμερινής περιόδου.