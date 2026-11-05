Παναθηναϊκός: Οι οδηγίες στον κόσμο ενόψει ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, μέσω της οποίας ενημερώνει τους φιλάθλους της για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν ενόψει της αποψινής αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» έδωσαν στη δημοσιότητα αναλυτικές οδηγίες προς όσους βρεθούν στις εξέδρες του γηπέδου, με στόχο την ομαλή προσέλευση και την αποφυγή προβλημάτων κατά τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η ανακοίνωση

«Απόψε στις 22:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός και ταλαιπωρία του κόσμου, γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 19:00.Όσο νωρίτερα προσέλθετε στο γήπεδο, τόσο ταχύτερη θα είναι η εξυπηρέτησή σας και η είσοδός σας στο γήπεδο.Όλοι όσοι έχετε προμηθευτεί εισιτήριο, θα πρέπει απαραίτητα, πριν τον ελεγχο εισιτηρίων, να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση μέσω του gov.gr, ειδάλλως η είσοδός σας στο γήπεδο δεν θα είναι εφικτή.Δεν θα επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο σε κανένα μη κάτοχο εισιτηρίου, ακόμα και σε παιδιά.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και την ταχύτερη είσοδό σας στο γήπεδο, ακολουθούν αναλυτικά τα σημεία προελέγχου από τα οποία θα πρέπει να περάσετε, ανάλογα με τη θύρα που αναγράφεται στο εισιτήριό σας:

Από τον προέλεγχο 1-35 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 33, 35, 1, 2, 3, 4

Από τον προέλεγχο 4 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 5, 6, 7, 23, 29, 31

Από τον προέλεγχο 8 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 8, 9, 10, 11, 12, 14

Από τον προέλεγχο 17 διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 13, 15, 17

Από τον προέλεγχο της Πύλης Α διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: VVIP, VIP, 29

Από τον προέλεγχο της Πύλης Β διέρχονται οι κάτοχοι εισιτηρίων των Θυρών: 29

Ακολουθεί ο χάρτης με τα ακριβή σημεία των προελέγχων:

O έλεγχος των φιλάθλων στα σημεία προελέγχων δεν ακυρώνει τον έλεγχο στις εισόδους των θυρών.

Όλοι οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο σημερινό παιχνίδι καλούνται να επιδείξουν κόσμια συμπεριφορά και να συμβάλουν στην προστασία της έδρας μας ενόψει των επόμενων ευρωπαϊκών αγώνων. Είναι σημαντικό να διαφυλάξουμε το γήπεδό μας και να στηρίξουμε την ομάδα με τρόπο που δεν θα επιφέρει κυρώσεις, καθώς η UEFA εφαρμόζει ιδιαίτερα αυστηρούς κανονισμούς απέναντι σε κάθε μορφή παραβατικής συμπεριφοράς. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση καπνογόνων, βεγγαλικών και συσκευών λέιζερ, καθώς και η ρίψη οποιουδήποτε αντικειμένου εντός του αγωνιστικού χώρου».