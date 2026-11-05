Το συγκινητικό μήνυμα του Σάντος μετά την απόσυρση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Πορτογαλία

Η απόφαση του Κριστιάνο Ρονάλντο να ολοκληρώσει τη διεθνή του καριέρα με την Εθνική Πορτογαλίας προκάλεσε έντονη συγκίνηση στον ποδοσφαιρικό κόσμο, με ανθρώπους που συνδέθηκαν μαζί του να σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν. Ανάμεσα σε εκείνους που τοποθετήθηκαν για την αποχώρηση του «CR7» ήταν και ο Φερνάντο Σάντος.

Ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας και της Πορτογαλίας αναφέρθηκε στο τέλος μιας σπουδαίας διαδρομής, καθώς ο 41χρονος επιθετικός της Αλ Νασρ αποφάσισε την Πέμπτη (5/11) να βάλει τέλος στην παρουσία του με το εθνόσημο, έπειτα από 23 χρόνια.

Ο Σάντος βρέθηκε στον πάγκο της Πορτογαλίας από το 2014 έως το 2022, έχοντας συνεργαστεί στενά με τον Ρονάλντο και ζήσει μαζί του σημαντικές στιγμές στην ιστορία της εθνικής ομάδας. Μιλώντας στο πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων «Lusa», υπογράμμισε πως η προσφορά του σπουδαίου ποδοσφαιριστή αφήνει μια παρακαταθήκη που δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Φερνάντο Σάντος

«Σε ευχαριστώ για όλα όσα πρόσφερες στην Εθνική ομάδα, στη χώρα μας και σε όλους εμάς. Παίρνεις μαζί σου μια ιστορία που κανείς δεν θα μπορέσει να επαναλάβει και αφήνεις ένα αποτύπωμα που δεν θα σβηστεί ποτέ, ως ο καλύτερος όλων των εποχών.

Μια μεγάλη αγκαλιά, Κριστιάνο. Με θαυμασμό, σεβασμό και φιλία, σήμερα και πάντα.

Μαζί ζήσαμε εξαιρετικές στιγμές, βιώσαμε χαρές που θα μείνουν για πάντα στη μνήμη μας, αλλά περάσαμε και λιγότερο ευχάριστες στιγμές, όπως συμβαίνει σε τόσες ανθρώπινες σχέσεις. Υπάρχει, όμως, κάτι που δεν άλλαξε ποτέ και δεν πρόκειται να αλλάξει: ο σεβασμός, η εκτίμηση και η φιλία».