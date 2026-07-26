Σπουδαία κίνηση για τον Λεβαδειακό: Ανακοίνωσε τον Αντριάν Σουτ

Ο Λεβαδειακός προχώρησε σε μία μεταγραφή-ορόσημο για την ιστορία του, καθώς έκανε δικό του τον Αντριάν Σουτ με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Αΐν, πρωταθλήτρια Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο 26χρονος αμυντικός μέσος αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής Ρουμανίας, με οκτώ συμμετοχές, και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από τον σύλλογο της Βοιωτίας.

Ο Σουτ είναι γνώριμος του προπονητή του Λεβαδειακού, Ηλία Χαραλάμπους, καθώς οι δυο τους συνεργάστηκαν στη Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB), όπου πανηγύρισαν μαζί την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων. Παράλληλα, ο Ρουμάνος χαφ ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο εγχώριο πρωτάθλημα, κερδίζοντας δύο φορές θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν.

Η χρηματιστηριακή αξία του ποδοσφαιριστή ανέρχεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της συμφωνίας για τον Λεβαδειακό, ο οποίος ανεβάζει αισθητά τον πήχη ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου με μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφές της ιστορίας του.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση του διεθνούς Ρουμάνου ποδοσφαιριστή Αντριάν Σουτ.

Ο 27χρονος (30/4/1999) μέσος έρχεται στην ομάδα μας με την μορφή δανεισμού από την Αλ Αΐν, πρωταθλήτρια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Εκεί μετακόμισε με μεταγραφή τον Γενάρη του 2026 και στέφθηκε πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν, αλλά και Κυπελλούχος, μετρώντας 14 συμμετοχές και 1 γκολ.

Ενεργό μέλος της εθνικής Ρουμανίας (8 συμ.), πριν φύγει από την πατρίδα του κατέκτησε δύο πρωταθλήματα (2024, 2025) και δύο Super Cup (2024, 2025) με την Στεάουα Βουκουρεστίου (FCSB) της οποίας αποτέλεσε βασικότατο μέλος για 5,5 χρόνια, ενώ δύο φορές ψηφίστηκε στην καλύτερη ενδεκάδα του πρωταθλήματος στην χώρα του (2022-23, 2024-25).

Έχει αγωνιστεί επιπλέον στις Ακαντέμικα Κλιντσένι, Παντούρι Τάργκου και Τάργκου Μούρες από την οποία και αναδείχθηκε, μετρώντας συνολικά 194 συμμετοχές (19 γκολ, 14 ασίστ) στην πρώτη κατηγορία της Ρουμανίας, αλλά και 39 συμμετοχές (3 γκολ, 1 ασίστ) στις διοργανώσεις της UEFA (Champions League, Europa League, Conference League) με την Στεάουα.

Αντριάν σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Λεβαδειακού!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες!».