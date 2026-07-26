Άρης - Αταλάντα Κ23 3-0: Θετικότατο πρώτο τεστ για τους Θεσσαλονικείς

Στο πρώτο του φιλικό επί Ιταλικού εδάφους, ο Άρης επικράτησε με 3-0 της Αταλάντα Κ23, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να βλέπει την ομάδα του να παρουσιάζει θετικό πρόσημο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Κουαμέ άνοιξε το σκορ μόλις στο 5', με τον Ράσιτς στο 35' να διπλασιάζει τα τέρματα των «κιτρινόμαυρων». Στο 45' και πάλι ο Κουαμέ με δικό του τέρμα διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Από την πλευρά της η νεανική Αταλάντα, παρατάχθηκε με αρκετές αλλαγές στη σύνθεσή της, ενώ ο Άρης, ειδικότερα στο δεύτερο μέρος, έδωσε την ευκαιρία σε παιδιά από την ακαδημία να αγωνιστούν.

Το ματς

Η εκκίνηση του αγώνα ήταν ονειρική για την ελληνική ομάδα, καθώς ο Κουαμέ βρήκε δίχτυα με το... καλημέρα, σημειώνοντας το πρώτο του φετινό τέρμα και βάζοντας τον Άρη σε θέση οδηγού. Οι παίκτες του Γρηγορίου διατήρησαν την πίεση, δημιουργώντας συνεχώς επικίνδυνες καταστάσεις και επιβάλλοντας τον ρυθμό τους, ενώ παράλληλα έδειξαν αξιοσημείωτη αμυντική σταθερότητα.

Στο 35ο λεπτό, ο Ούρος Ράσιτς διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με ένα εκπληκτικό σουτ εκτός περιοχής που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Η κυριαρχία του πρώτου ημιχρόνου σφραγίστηκε στην τελευταία φάση πριν την ανάπαυλα, με τον Κουαμέ να «χτυπά» εκ νέου για το 0-3.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το τεχνικό επιτελείο προχώρησε σε ριζικό φρεσκάρισμα αλλάζοντας ολόκληρη τη 11άδα. Στο διάστημα αυτό ξεχώρισε η εικόνα του Ντιαλό, ο οποίος έβγαλε ενέργεια και ταχύτητα στις επιθέσεις, έστω κι αν υστέρησε στην τελική προσπάθεια.

Το 0-3 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, προσφέροντας στον Άρη τη νίκη. Πέρα από το αποτέλεσμα, το σημαντικότερο όφελος για τον προπονητή ήταν τα χρήσιμα συμπεράσματα που αποκόμισε, τα οποία θα αξιοποιήσει για τις απαραίτητες διορθώσεις ενόψει του επόμενου δυνατού φιλικού τεστ απέναντι στη Μόντσα.

Η ενδεκάδα του Άρη στο Α' ημίχρονο: Διούδης – Φαντιγκά, Γένσεν, Ματάρ, Αντωνιάδης – Ράτσιτς, Βοριαζίδης -Γκαρέ, Κουαμέ, Γιαννιώτας- Καντεβέρε.

Η ενδεκάδα του Άρη στο Β' ημίχρονο: Mάικιτς – Χαρούπας, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Φαμπιάνο – Νινγκ, Μπουσαϊντ- Ντιαλό, Δώνης, Αλφαρέλα – Μορόν