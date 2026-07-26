ΜΜΕ Ισραήλ: «Ο Τζέριαν Γκραντ δεν παραχωρείται από τον Παναθηναϊκό»

Τέλος σε οποιοδήποτε σενάριο φυγής του Τζέριαν Γκραντ φαίνεται να έβαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Σύμφωνα με αποκαλύψεις από το Ισραήλ, οι πράσινοι απέρριψαν ασυζητητί οποιαδήποτε κρούση από ομάδες, συμπεριλαμβανομένου και της Χάποελ Τελ Αβίβ, ξεκαθαρίζοντας πως ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί βασικό πυλώνα του ρόστερ και δεν παραχωρείται.

Παρά το γεγονός ότι ο Γκραντ δεσμεύεται με συμβόλαιο, το όνομά του βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων χάρη στις σταθερά υψηλές του αποδόσεις. Η Χάποελ Τελ Αβίβ εκδήλωσε θερμό ενδιαφέρον για την απόκτησή του, όμως προσέκρουσε σε... τοίχο.

Όπως αναφέρει το «Sport5», η στάση της διοίκησης του Παναθηναϊκού ήταν κατηγορηματική απέναντι στην πρόταση των Ισραηλινών. Η απάντηση που εισέπραξαν ήταν κοφτή και σαφής: ο παίκτης δεν πωλείται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Η αρνητική εξέλιξη στην υπόθεση Γκραντ υποχρέωσε τη Χάποελ να αλλάξει άμεσα μεταγραφική πλεύση. Μη έχοντας άλλα περιθώρια ελιγμών, οι Ισραηλινοί ενεργοποίησαν την εναλλακτική τους λύση, προχωρώντας στην απόκτηση του Γιουτζίν Τζέρμαν για την ενίσχυση της περιφέρειάς τους.