«Σφήνα στην Βάσκο Ντα Γκάμα για τον Ντεόσα ο Παναθηναϊκός»

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα και σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Βραζιλία προσπαθεί να μπει δυναμικά στη διεκδίκηση του Κολομβιανού μέσου, ο οποίος βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τη Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο 26χρονος χαφ ανήκει στη Ρεάλ Μπέτις και τις τελευταίες ημέρες θεωρούνταν πως βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη Λατινική Αμερική για λογαριασμό της βραζιλιάνικης ομάδας. Μάλιστα, τόσο στην Ισπανία όσο και στη Βραζιλία η μετακίνησή του στη Βάσκο παρουσιαζόταν ως σχεδόν τελειωμένη υπόθεση.

Ωστόσο, νέο ρεπορτάζ από τη Βραζιλία αναφέρει πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την κίνησή του και επιδιώκει να αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση, διεκδικώντας την υπογραφή του διεθνούς Κολομβιανού μέσου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η εμπλοκή των «πρασίνων» ενδέχεται να εξηγεί και την καθυστέρηση που έχει παρουσιαστεί στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Βάσκο Ντα Γκάμα και τη Ρεάλ Μπέτις, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Το δημοσίευμα

«Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να μπει «σφήνα» και να κλέψει τον παίκτη από τη Βάσκο, κάτι που εξηγεί την καθυστέρηση στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, τόσο η Μπέτις όσο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής συνεχίζουν να ενεργούν σαν να μην υπάρχει διαπραγμάτευση σε εξέλιξη με τη Βάσκο, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της υπόθεσης».