Επιστροφή στην Πολωνία για τον Παπανικολάου

Σε... γνώριμα λημέρια επιστρέφει ο Γιάννης Παπανικολάου, με τον Έλληνα μέσο να ανακοινώνεται από την πολωνική Βίτζεβ Λοτζ, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Ο 27χρονος μετά τη σύντομη θητεία του στην Ρίζεσπορ την περσινή σεζόν, επιστρέφει στο πολωνικό πρωτάθλημα, έχοντας πρόσφατο το πέρασμά του από την Ρακόβ.

Εκεί θα συναντήσει δύο πρώην παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Κάρολ Σβιντέρσκι και τον Μπαρτολομέι Ντραγκόβσκι.

Την περσινή σεζόν, ο Παπανικολάου κατέγραψε συνολικά 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στην Τουρκία με απολογισμό δύο γκολ και μια ασίστ σε 1.929' αγωνιστικά λεπτά.