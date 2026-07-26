Η Μπάγερν Μονάχου κινείται για την ανανέωση του Χάρι Κέιν

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Χάρι Κέιν για την επόμενη ημέρα στην κορυφή της επίθεσής της, μετά την αποχώρηση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ωστόσο η Μπάγερν Μονάχου φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει τον Άγγλο στράικερ στο «Αλιάνζ Αρένα», το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Ο Κέιν μετακόμισε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2023 από την Τότεναμ, με τη Μπάγερν να δαπανά περίπου 100 εκατομμύρια λίρες μαζί με τα μπόνους για την απόκτησή του. Έκτοτε, ο Άγγλος επιθετικός έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα της ομάδας, ενώ την περασμένη σεζόν σημείωσε 61 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Παρά το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα, ο διεθνής φορ εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από τη ζωή στο Μόναχο, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του, γεγονός που ενισχύει τις πιθανότητες παραμονής του στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Κέιν αναμένεται να ξεκινήσει συζητήσεις με τη διοίκηση της Μπάγερν μόλις επιστρέψει από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Οι πρωταθλητές Γερμανίας θέλουν να αποφύγουν οποιοδήποτε ρίσκο και να μην μπουν στη νέα σεζόν με τον αρχηγό της εθνικής Αγγλίας να βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.