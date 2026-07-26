Εθνική πόλο ανδρών: Η «υπόκλιση» του ελληνικού αθλητισμού μετά το ιστορικό χρυσό στο World Cup

Η ιστορική κατάκτηση του World Cup από την Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών προκάλεσε κύμα αποθέωσης σε ολόκληρο τον ελληνικό αθλητισμό.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου έγραψε ιστορία, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου σε μεγάλη διοργάνωση και βάζοντας τέλος στην «κατάρα» των χαμένων τελικών.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν από τους πρώτους που έστειλε τα συγχαρητήρια του, ενώ το ίδιο έπραξε κι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR. ΠΑΕ κι Ερασιτεχνική ΑΕΚ έδωσαν τα δικά τους συγχαρητήρια στους θριαμβευτές με κοινή τους ανάρτηση στα social media.

Το μήνυμα του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, ανέφερε: «Συγχαρητήρια στην Εθνική ομάδα πόλο για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup στο Σίδνεϊ και στους αθλητές μας».

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«Η κορυφή του κόσμου ανήκει στην Ελλάδα! Συγχαρητήρια στην Εθνική μας ομάδα πόλο Ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup, μετά τη σπουδαία νίκη (14-15) επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Σίδνεϋ. Μας κάνατε υπερήφανους, σας ευχαριστούμε!», ανέφερε το μήνυμα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού.

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Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανέφερε: «Συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Πόλο για την κατάκτηση του World Cup και τη δικαίωση όλων αυτών των χρόνων! Μας κάνατε υπερήφανους!».

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«Αυτός είναι ο πραγματικός αθλητισμός που θέλουμε»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε ανακοίνωση της, αναφέρει:

«H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει θερμά την Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο World Cup! Μια τεράστια επιτυχία που αποτελεί δικαίωση για χρόνια σκληρής δουλειάς, αφοσίωσης, ταλέντου και ομαδικού πνεύματος.

Αυτός είναι ο πραγματικός αθλητισμός που θέλουμε. Ο αθλητισμός της προσπάθειας, της αξιοκρατίας, της συνέπειας, του σεβασμού και της συνεργασίας. Ο αθλητισμός που εμπνέει τα παιδιά να ονειρεύονται, να αγωνίζονται και να πιστεύουν ότι με επιμονή μπορούν να φτάσουν στην κορυφή.

Σας ευχαριστούμε που κάνατε για ακόμη μία φορά περήφανη όλη την Ελλάδα.

Συγχαρητήρια στους αθλητές, στο προπονητικό επιτελείο, στην Κολυμβητική Ομοσπονδία και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία.

Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου!»