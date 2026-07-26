Γ' Εθνική: Τότε ξεκινάει το πρωτάθλημα - Στις 31 Ιουλίου η κλήρωση

Σημαντικές ειδήσεις για το μέλλον της Γ' Εθνικής έβγαλε η παρουσία του προέδρου της επιτροπής πρωταθλήματος, Βασίλη Σιδέρη, στην Πάτρα. Ο ισχυρός άνδρας της διοργάνωσης αποκάλυψε το χρονοδιάγραμμα για τις κληρώσεις και την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, αλλά και μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής της δεύτερης φάσης.

Στο περιθώριο του τελικού του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Soccer, ο κ. Σιδέρης επιβεβαίωσε πως ο κύβος ερρίφθη για τις πρώτες επίσημες διαδικασίες. Την ερχόμενη Παρασκευή (31/7, 13:00) θα λάβει χώρα η κλήρωση για το πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής, η οποία θα ακολουθήσει εκείνη του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Όσο για την επίσημη έναρξη της αγωνιστικής δράσης, η πρώτη σέντρα της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο 26-27 Σεπτεμβρίου.

Η πλέον ενδιαφέρουσα είδηση αφορά την κατάργηση της κλήρωσης στη δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Η σειρά των αγώνων στα μπαράζ θα καθοριστεί αποκλειστικά από τη βαθμολογική συγκομιδή της κανονικής διάρκειας:

Οι ομάδες που θα πλασαριστούν στις πρώτες τρεις θέσεις (1-3) θα αποκτήσουν πλεονέκτημα, δίνοντας 3 παιχνίδια στην έδρα τους και 2 εκτός. Αντίθετα, οι σύλλογοι των θέσεων 4-6 θα αγωνιστούν 2 φορές εντός και 3 εκτός.

Με την ίδια λογική, οι ομάδες των θέσεων 7-9 θα δώσουν 3 εντός έδρας ματς και 2 εκτός, ενώ όσες τερματίσουν στις θέσεις 10-12 θα έχουν 2 παιχνίδια στην έδρα τους και 3 μακριά από αυτήν.