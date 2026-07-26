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ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση ώμου για τον Τάχα Άλι

Με ενημέρωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως ο Τάχα ΆΛι υπέστη εξάρθρωση στον ώμο έπειτα από εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη.

ΠΑΟΚ: Εξάρθρωση ώμου για τον Τάχα Άλι
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Με ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε πως ο Τάχα Άλι υπέστη εξάρθρωση στον ώμο.

Ο Σουηδός εξτρέμ στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου, αποχωρώντας από το ματς στο 14ο λεπτό.

Η κατάστασή του παρακολουθείται μέρα με τη μέρα, ενώ η παρουσία του στη ρεβάνς κόντρα στους Ουκρανούς στο γήπεδο της Τούμπας κρίνεται αμφίβολη (30/7).

Στη σημερινή προπόνηση (26/7) ο Αλέσιο Λίσι είδε τους Μεϊτέ και Ντεσπότοβ να συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους, ενώ ο Σόλα Σορετίρε έβγαλε μέρος της προπόνησης.

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