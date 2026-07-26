· Παναθηναϊκός

Διαψεύδει και για Ντεόσα ο Παναθηναϊκός

Οι «πράσινοι» δεν ασχολούνται με την περίπτωση του ποδοσφαιριστή της Μπέτις.

Θανάσης Μαργαρίτης

Διαψεύδει και για Ντεόσα ο Παναθηναϊκός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός μετά τις διαψεύσεις για Νέλσον και Τσαρντάκλιγια προχώρησε σε ακόμα μία, καθώς οι «πράσινοι» δεν ασχολούνται ούτε με την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα.

Στο «τριφύλλι» αναφέρουν ότι παρά τα όσα γράφτηκαν στη Βραζιλία για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μπέτις δεν τίθεται κανένα θέμα, μιας και ο συγκεκριμένος παίκτης δεν απασχολεί την ελληνική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει χαφ υψηλού επιπέδου, προκειμένου να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του συλλόγου, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη.

COMMENTS
LATEST NEWS
18:01 AUTO MOTO

Formula 1: Κυρίαρχος ο Νόρις στην Ουγγαρία, επέστρεψε στις νίκες ο Βρετανός

17:58 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσβόλε - ΑΕΚ 2-3: Με... καυτό Βάργκα πήρε τη νίκη κόντρα στους Ολλανδούς (vids)

17:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσβόλε – ΑΕΚ: Ο Βάργκα φέρνει το ματς στα ίσα για την Ένωση (vid)

17:38 ΣΠΟΡ

Βλάχος: «Αφού το καταφέραμε μία φορά, γιατί να μην το πετύχουμε και την επόμενη;»

17:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσβόλε – ΑΕΚ: Φέρνουν τούμπα το ματς οι Ολλανδοί με δύο γκολ σε πέντε λεπτά! (vids)

17:25 SUPER LEAGUE

Το αντίο του Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό: «Θα διατηρώ πάντα έναν βαθύ δεσμό με τον σύλλογο»

17:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντόρμουντ: Θέλει τον Καρέτσα για αντι-Μπραντ, σύμφωνα με το «Kicker»

16:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσβόλε - ΑΕΚ: Ανοίγει το σκορ με ωραία ενέργεια ο Κοϊτά (vid)

16:39 SUPER LEAGUE

«Ενδιαφέρον της Βάσκο Ντα Γκάμα για τον Ταρέμι»

16:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γ' Εθνική: Τότε ξεκινάει το πρωτάθλημα - Στις 31 Ιουλίου η κλήρωση

15:51 ΣΠΟΡ

Εθνική πόλο ανδρών: Η «υπόκλιση» του ελληνικού αθλητισμού μετά το ιστορικό χρυσό στο World Cup

15:46 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE το φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Τσβόλε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας