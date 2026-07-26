Διαψεύδει και για Ντεόσα ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μετά τις διαψεύσεις για Νέλσον και Τσαρντάκλιγια προχώρησε σε ακόμα μία, καθώς οι «πράσινοι» δεν ασχολούνται ούτε με την περίπτωση του Νέλσον Ντεόσα.

Στο «τριφύλλι» αναφέρουν ότι παρά τα όσα γράφτηκαν στη Βραζιλία για τον ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μπέτις δεν τίθεται κανένα θέμα, μιας και ο συγκεκριμένος παίκτης δεν απασχολεί την ελληνική ομάδα.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει χαφ υψηλού επιπέδου, προκειμένου να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του συλλόγου, ωστόσο προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη εξέλιξη.