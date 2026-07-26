Παναθηναϊκός: Κανένα θέμα με Νέλσον και Τσαρντάκλιγια

Τέλος στα μεταγραφικά σενάρια που ήθελαν τον Παναθηναϊκό να εξετάζει τις περιπτώσεις των Βίκτορ Νέλσον και Άνες Τσαρντάκλια έβαλαν οι «πράσινοι».

Τα τελευταία 24ωρα δημοσιεύματα από το εξωτερικό συνέδεσαν το «τριφύλλι» με τον Δανό κεντρικό αμυντικό της Γαλατάσαραϊ, Βίκτορ Νέλσον, αλλά και με τον Βόσνιο στόπερ της Γκάις, Άνες Τσαρντάκλια.

Ωστόσο, από την πλευρά του «τριφυλλιού» ξεκαθαρίζεται πως δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τους δύο ποδοσφαιριστές.

Οι άνθρωποι του συλλόγου διέψευσαν κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο περιπτώσεις δεν απασχολούν το μεταγραφικό πλάνο της ομάδας.