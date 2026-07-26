Ισπανία: Αποθέωσε Κουμπαρσί και Λαπόρτ ο Ντε Λα Φουέντε

Λίγες ημέρες αφότου «έγραψε ιστορία» στο ισπανικό ποδόσφαιρο με την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ο Λουίς ντε λα Φουέντε μίλησε εκτενώς στην ισπανική εφημερίδα AS για τα «κλειδιά» της επιτυχίας της «Roja».

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας θεωρείται πλέον ένας από τους κορυφαίους προπονητές της σύγχρονης εποχής, έχοντας εφαρμόσει ένα στυλ που βασίζεται στην κατοχή, τον συλλογικό έλεγχο και μια ισχυρή αμυντική σταθερότητα. Σ' αυτήν την συνέντευξη, συζήτησε ιδιαίτερα τη σημασία των αμυντικών του στην οικοδόμηση επιθέσεων, τοποθετώντας δύο παίκτες στο επίκεντρο της ανάλυσής του και συγκεκριμένα, τον Πάου Κουμπαρσί και τον Εϊμερίκ Λαπόρτ.

Όταν ρωτήθηκε για την ικανότητα της Ισπανίας να ελέγχει αγώνες, ο Λουίς ντε λα Φουέντε δεν δίστασε να τονίσει την τεχνική ποιότητα των κεντρικών αμυντικών του:

«Δεν υπάρχει μέσος που να παίζει την μπάλα καλύτερα από τον Κουμπαρσί και τον Λαπόρτ», δήλωσε, τονίζοντας την επιρροή τους στην έναρξη επιθέσεων και την ικανότητά τους να δημιουργούν τον ρυθμό της επιθετικής λειτουργίας.

Ο 65χρονος προπονητής θέλει να παραμείνει στο τιμόνι της «Roja»: «Ελπίζω να επαναλάβω την εμπειρία σε τέσσερα χρόνια, επειδή αυτή η διοργάνωση ήταν μοναδική. Για την χαρά, για την εμπειρία, αλλά και για να απολαύσω μια τέτοια επιτυχία και να τη μοιραστώ με ολόκληρη την χώρα. Αυτό στο οποίο επικεντρωνόμαστε είναι τι θα συμβεί τον Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς. Σκεφτόμαστε μόνο την επόμενη διοργάνωση».