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Μητσοτάκης για την Εθνική πόλο ανδρών: «Έγραψε χρυσή ιστορία, πάντα άξιοι»

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη την Εθνική πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup, αποθεώνοντας τον Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς για τη σπουδαία επιτυχία.

Μητσοτάκης για την Εθνική πόλο ανδρών: «Έγραψε χρυσή ιστορία, πάντα άξιοι»
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Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών για την ιστορική κατάκτηση του World Cup έστειλε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου νίκησε 15-14 την Ουγγαρία, κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της σε μεγάλη διοργάνωση κι ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του World Cup.

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Πρωταγωνιστής για τη «γαλανόλευκη» ήταν ο Δημήτρης Σκουμπάκης, ενώ το νικητήριο γκολ σημείωσε ο Στέλιος Αργυρόπουλος στην τελευταία ελληνική επίθεση, χαρίζοντας τη νίκη έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό.

Με ανάρτησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη την Εθνική για τη σπουδαία επιτυχία, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς. «Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών έγραψε χρυσή ιστορία στην Αυστραλία, κατακτώντας το πρώτο της World Cup σε ένα σπορ που πάντα μας χαρίζει δυνατές συγκινήσεις και διεθνείς διακρίσεις. Ο Θοδωρής Βλάχος και οι παίκτες του έδειξαν τι σημαίνει πάθος, επιμονή και νοοτροπία νικητή. Πολλά συγχαρητήρια! Πάντα άξιοι», ανέφερε στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός.

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