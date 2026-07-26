Το αντίο του Βαλμπουενά στον Ολυμπιακό: «Θα διατηρώ πάντα έναν βαθύ δεσμό με τον σύλλογο»

Με μια ξεχωριστή ανάρτηση ο Ματιέ Βαλμπουενά είπε το αντίο του στον Ολυμπιακό. Ο πολύπειρος εξτρέμ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην Β' ομάδα των «ερυθρόλευκων», καταγράφοντας συνολικά 11 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και τέσσερις ασίστ.

Συνολικά στην πρώτη του θητεία με την ομάδα του Πειραιά, ο «Βάλμπου» κατέγραψε 150 εμφανίσεις με 18 γκολ και 43 ασίστ, κατακτώντας τρία Πρωταθλήματα καθώς και ένα Κύπελλο.

Πλέον σε προχωρημένη ηλικία, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός θα «κλείσει» την καριέρα του στη Μάλτα, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην πλούσια καριέρα του.

Η ανάρτηση του Βαλμπουενά:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ολυμπιακό που μου έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω σε έναν σύλλογο που κατέχει μια τόσο ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Επιθυμώ να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον Ζοσέ Ανιγκό και στον Τόμας Μπενεντέτ, που έκαναν δυνατή αυτή την επιστροφή, και φυσικά, στον Πρόεδρο Ευάγγελο Μαρινάκη για την εμπιστοσύνη του.

Παρόλο που οι δρόμοι μας χωρίζουν σήμερα, θα διατηρώ πάντα έναν βαθύ δεσμό με αυτόν τον σύλλογο, την ιστορία του, τους οπαδούς του και όλους τους ανθρώπους που τον ζωντανεύουν κάθε μέρα.

Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία, τόσο αυτή τη σεζόν όσο και σε όλες τις επόμενες. Είμαι πεπεισμένος ότι ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει να γράφει σπουδαία κεφάλαια στην ιστορία του.

Σας ευχαριστώ για όλα».