ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Βίβιαν Ζαφειρίου

Την ενίσχυσή της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζει η ομάδα βόλεϊ γυναικών της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση της Βίβιαν Ζαφειρίου.

Η 20χρονη ακραία θα φορέσει τα κιτρινόμαυρα τη νέα σεζόν, ενισχύοντας το ρόστερ της Ένωσης σε μια χρονιά με αυξημένες απαιτήσεις, καθώς η ομάδα θα συμμετάσχει τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στο CEV Challenge Cup.

Η ΑΕΚ εξασφάλισε το ευρωπαϊκό της εισιτήριο μέσω της τέταρτης θέσης που κατέκτησε στη Volley League Γυναικών και ήδη προχωρά στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας με στόχο μια ανταγωνιστική παρουσία σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η Ζαφειρίου προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν με τον Μίλωνα, όπου παρά τον υποβιβασμό της ομάδας, κατάφερε να ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της. Συνολικά αγωνίστηκε σε 45 σετ, καταγράφοντας 62 πόντους, με τρεις άσους, πέντε μπλοκ και ποσοστό αποτελεσματικότητας 27% στην επίθεση.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Βίβιαν Ζαφειρίου. Η 20χρονη (08/07/2006) ακραία, ύψους 1,79μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Βίβιαν Ζαφειρίου ξεκίνησε το βόλεϊ από τον Ναύαρχο Βότση. Ακολούθησε το πέρασμά της από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ ενσωματώθηκε και στην πρώτη ομάδα, όπου αγωνίστηκε έως το 2024. Ακολούθησε η μεταγραφή της στις Αμαζόνες, όπου αγωνίστηκε με επιτυχία τόσο στην πρώτη ομάδα, όσο και στην Κ20. Την περσινή σεζόν φόρεσε τη φανέλα του Ηρακλή Κηφισιάς και τον Ιανουάριο πήρε μεταγραφή για τον Μίλωνα.

Έχει κατακτήσει 1 Πρωτάθλημα Volley League, καθώς και 2 Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ακαδημιών (Κ20 και Κ18)».

Οι δηλώσεις της Ζαφειρίου:

«Νιώθω μεγάλη χαρά που τη νέα σεζόν θα βρίσκομαι στον Σύλλογο της ΑΕΚ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση και τον προπονητή για την ευκαιρία που μου δίνουν και είμαι σίγουρη πως θα έχουμε μία πολύ επιτυχημένη χρονιά και θα εκπληρώσουμε τους στόχους μας. Καλή μας αρχή».