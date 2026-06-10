Κούμαν: «Αν αυτή είναι η διαιτησία που θα δούμε στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ»

Η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 του Ουζμπεκιστάν, χάρη σε πέναλτι του Κόντι Χάκπο στις καθυστερήσεις. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «οράνιε», Ρόναλντ Κούμαν, στάθηκε ιδιαίτερα στην αποβολή του Γκους στο 87ο λεπτό, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις της διαιτησίας.

Οι δηλώσεις του Κούμαν:

«Πείτε μου πώς μπορείς να αποβάλεις έναν ποδοσφαιριστή σε μία φάση που δεν υπάρχει σκόπιμο χέρι; Αν αυτή είναι η διαιτησία που θα δούμε στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ».