· Ολλανδία

Κούμαν: «Αν αυτή είναι η διαιτησία που θα δούμε στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ»

Η Ολλανδία επικράτησε του Ουζμπεκιστάν και ο Ρόναλντ Κούμαν στάθηκε στη διαιτησία της αναμέτρησης.

Κούμαν: «Αν αυτή είναι η διαιτησία που θα δούμε στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ολλανδία επικράτησε με 2-1 του Ουζμπεκιστάν, χάρη σε πέναλτι του Κόντι Χάκπο στις καθυστερήσεις. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «οράνιε», Ρόναλντ Κούμαν, στάθηκε ιδιαίτερα στην αποβολή του Γκους στο 87ο λεπτό, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για τις αποφάσεις της διαιτησίας.

Οι δηλώσεις του Κούμαν:

«Πείτε μου πώς μπορείς να αποβάλεις έναν ποδοσφαιριστή σε μία φάση που δεν υπάρχει σκόπιμο χέρι; Αν αυτή είναι η διαιτησία που θα δούμε στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ».

COMMENTS
LATEST NEWS
05:01 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026 - Ιράν: «Αν δούμε άλλη σημαία ή ακουστούν συνθήματα, θα διακόψουμε τον αγώνα»

02:32 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κούμαν: «Αν αυτή είναι η διαιτησία που θα δούμε στο Μουντιάλ, τότε θα γελάσουμε πολύ»

00:25 ΜΠΑΣΚΕΤ

«O Πατριάρχης του Παναθηναϊκού μας θα είναι για πάντα ανάμεσά μας»

00:24 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ενίσχυση στα άκρα με την Βίβιαν Ζαφειρίου

00:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Στο τιμ του Νίστρουπ και ο Στόρσκοφ, σύμφωνα με τους Δανούς

23:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρώην στέλεχος της Φενέρμπαχτσε για Σαλάχ: «Αν είναι μεγάλη ανάγκη, θα τον πάρουμε»

23:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συμφώνησε με τον Γκρίνγουντ η Ρόμα

22:53 SUPER LEAGUE

Super League: «Κρέμασε» τη σφυρίχτρα του ο Τάσος Σιδηρόπουλος

22:45 NBA

NBA: Στην έξοδο από τους Σέλτικς ο Βούτσεβιτς

22:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Τέλος από τον πάγκο της Μάλαγα ο Ίμπον Ναβάρο

21:51 OPINION

Ο Νίστρουπ φτιάχνει έναν γρήγορο Παναθηναϊκό και αυτό θα φανεί στις μεταγραφές

21:43 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης απάντησε με... γέλια στην πρόταση της Ρεάλ για τον Άλβαρες (pic)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας